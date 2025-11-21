Bảng đấu dễ, khó nuốt nhất của Argentina tại World Cup 2026

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina có thể bắt đầu nhẹ nhàng… hoặc đầy thử thách tùy vào lá thăm tại World Cup 2026.

Messi cùng Argentina sẽ bảo vệ chức vô địch World Cup 2026.

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch và tiếp tục được dẫn dắt bởi Lionel Messi. Với vị thế hiện tại, "La Albiceleste" được kỳ vọng vượt qua vòng bảng mà không gặp nhiều trở ngại, nhưng lá thăm ngày 5/12 vẫn có thể đem đến những kịch bản khiến họ thở phào… hoặc phải dè chừng.

Bảng đấu dễ nhất cho Argentina

Nhờ xếp ở Pot 1 (nhóm 1), Argentina tránh được các “ông lớn” châu Âu và ba đội chủ nhà. Tuy nhiên, pot (nhóm) còn lại đều có những đối thủ đáng chú ý, dù vẫn xuất hiện vài lựa chọn nhẹ nhàng.

Áo được xem là đội mềm nhất ở Pot 2. Họ thắng 6/8 trận vòng loại nhưng vẫn gặp khó trước Bosnia & Herzegovina và để thua Romania. Quan trọng hơn, Áo đã vắng mặt ở 6 kỳ World Cup gần nhất.

Ở Pot 3, Bờ Biển Ngà là đội yếu nhất theo BXH FIFA tháng 11. Họ không còn giữ được sức mạnh thời Yaya Toure-Didier Drogba, và phong độ trong nhiều năm qua cho thấy họ đang sa sút.

New Zealand là đối thủ nhẹ nhất ở Pot 4. Đội tuyển này hiếm khi được cọ xát với các đối thủ lớn và thậm chí còn xếp dưới Haiti cũng như tân binh Curaçao.

Kịch bản bảng đấu dễ nhất:

Áo (Pot 2)

Bờ Biển Ngà (Pot 3)

New Zealand (Pot 4)

Bảng đấu khó nhất cho Argentina

Croatia là cái tên Argentina muốn tránh nhất ở Pot 2. Messi và đồng đội từng thua 0-3 trước Croatia năm 2018, dù đã phục hận bằng chiến thắng 3-0 ở bán kết World Cup 2022. Nhưng kinh nghiệm dày dạn của đội bóng châu Âu vẫn khiến họ trở thành đối thủ rất khó chịu.

Do không thể gặp Ecuador vì cùng khu vực, Australia là đối thủ nặng ký nhất của Pot 3 mà Argentina có thể đụng độ. Họ chỉ thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022. Na Uy cũng là mối đe dọa lớn nếu Erling Haaland và Martin Ødegaard cùng đạt phong độ cao.

Ở Pot 4, Nam Phi là lựa chọn tệ nhất cho Argentina. Đội chủ nhà World Cup 2010 sở hữu nền tảng thể lực mạnh, và so với các đội còn lại trong pot, họ là đối thủ nguy hiểm nhất. Qatar, Uzbekistan và Saudi Arabia - ba đội mạnh nhất pot này - đều không thể rơi vào bảng của Australia do cùng thuộc châu Á.

Kịch bản bảng đấu khó nhất:

Croatia (Pot 2)

Australia (Pot 3)

Nam Phi (Pot 4)

Argentina được đánh giá đủ mạnh để vượt qua mọi bảng đấu. Nhưng sự khác biệt giữa việc “nhẹ nhàng đi tiếp” và “sớm nhận cảnh báo” sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lá thăm ở lễ bốc thăm World Cup 2026.