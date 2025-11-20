Tevez kiếm tiền để chu cấp cho cả dòng họ

Carlos Tevez, huyền thoại bóng đá Argentina, tiết lộ câu chuyện gây ngỡ ngàng vì sự hy sinh cho gia đình.

Carlos Tevez dành nhiều hy sinh cho gia đình.

Trong sự nghiệp của mình, Tevez từng nhiều lần tạo nên cú sốc chuyển nhượng, khiến anh bị gắn mác "kẻ ham tiền". Từ lần chuyển nhượng đến Corinthians, lùm xùm quyền sở hữu với West Ham, bỏ Manchester United sang Man City hay đến Trung Quốc thi đấu, anh luôn kiếm được những khoản tiền khổng lồ nhờ các thương vụ đó.

Tuy nhiên, Tevez chia sẻ rằng làm tất cả cũng vì gia đình. Chia sẻ trên Ole, Tevez nói rằng thay vì giữ lại cho bản thân, anh yêu cầu người đại diện sử dụng số tiền đó để mua 15 căn nhà, giúp đưa gia đình và người thân ra khỏi khu ổ chuột Fuerte Apache, một khu vực nghèo khó ở Buenos Aires.

"Tôi không muốn giữ tiền, tôi chỉ muốn đảm bảo 15 gia đình, bao gồm anh em, chú bác của tôi, được sống tốt hơn," Tevez chia sẻ. Với khoảng 60 thành viên trong đại gia đình, những quyết định từ Tevez cho thấy anh không chỉ chơi bóng vì danh vọng mà còn vì tương lai của thế hệ tiếp theo.

Tevez thừa nhận từng mạo hiểm với sự nghiệp và chấp nhận mọi chỉ trích để đến Trung Quốc thi đấu vì tiền.

Năm 2016, Tevez gây tranh cãi khi chuyển đến Shanghai Shenhua tại Trung Quốc với mức lương kỷ lục 40 triệu USD mỗi năm. Anh chỉ chơi ở đây một năm trước khi trở lại Boca Juniors.

Với sự bùng nổ của thị trường bóng đá Trung Quốc khi đó, Tevez tận dụng cơ hội này để tích lũy tài sản, không phải cho bản thân, mà để hỗ trợ gia đình lớn của mình. Anh chấp nhận bước lùi trong sự nghiệp, sống ở một vùng đất xa lạ nơi mình "không cảm thấy thoải mái", nhưng kiếm được số tiền đủ thay đổi cả dòng họ.