Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Icardi hành xử trái ngược Wanda Nara

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Mauro Icardi và bạn gái mới, China Suarez, tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại Argentina trong sự kín tiếng.

Mauro Icardi và China Suarez đang rất hạnh phúc.

Sau thời gian sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, cặp đôi này trở về quê nhà tuần này cùng với ba con của Suarez. Mục đích của chuyến đi là để Icardi có thể đoàn tụ với hai con gái Francesca và Isabella (kết quả từ mối quan hệ trước với Wanda Nara).

Nếu Wanda Nara liên tục lộ ảnh thân mật cùng bạn trai Martin Migueles, chi tiêu xa hoa trong kỳ nghỉ cuối năm, thì Icardi lại khá kín tiếng. Mặc dù ban đầu dự kiến trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sớm, Icardi quyết định kéo dài kỳ nghỉ và chọn cách tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Theo Ole, Icardi và bạn gái di chuyển đến một khu vực nông thôn hẻo lánh để tận hưởng không khí trong lành. Tại nhà của vài người bạn thân, họ tham gia các buổi trò chuyện dài bên bàn ăn, nướng thịt ngoài trời và đốt lửa trại vào ban đêm.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Icardi và Suarez đều ăn mặc khá giản dị. Sau nhiều năm mâu thuẫn liên quan đến bê bối cùng Wanda Nara, Icardi và Suarez tìm được sự bình yên trong chuyện tình cảm.

Trong quá khứ, Wanda không chỉ là vợ mà còn là người đại diện, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tài chính của Icardi. Sau khi chính thức ly hôn vào tháng 7/2024, mối quan hệ giữa Nara và Icardi từng gặp phải những tranh chấp tài chính và pháp lý. Bên cạnh đó, Suarez cũng gặp rắc rối khi giải quyết vấn đề liên quan đến hai con riêng.

Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.

Messi ra tay, Inter Miami sắp có tân binh

Lionel Messi đóng vai trò lớn trong việc Giovani Lo Celso tiến gần đến việc gia nhập Inter Miami trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

32:1909 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mauro Icardi China Suarez

Đọc tiếp

MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

MU đi lùi vì một quyết định sai

1 giờ trước 13:00 31/12/2025

0

Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

2 giờ trước 12:00 31/12/2025

0

Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

3 giờ trước 11:00 31/12/2025

0

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý