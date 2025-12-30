Icardi hành xử trái ngược Wanda Nara

Mauro Icardi và bạn gái mới, China Suarez, tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại Argentina trong sự kín tiếng.

Mauro Icardi và China Suarez đang rất hạnh phúc.

Sau thời gian sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, cặp đôi này trở về quê nhà tuần này cùng với ba con của Suarez. Mục đích của chuyến đi là để Icardi có thể đoàn tụ với hai con gái Francesca và Isabella (kết quả từ mối quan hệ trước với Wanda Nara).

Nếu Wanda Nara liên tục lộ ảnh thân mật cùng bạn trai Martin Migueles, chi tiêu xa hoa trong kỳ nghỉ cuối năm, thì Icardi lại khá kín tiếng. Mặc dù ban đầu dự kiến trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sớm, Icardi quyết định kéo dài kỳ nghỉ và chọn cách tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Theo Ole, Icardi và bạn gái di chuyển đến một khu vực nông thôn hẻo lánh để tận hưởng không khí trong lành. Tại nhà của vài người bạn thân, họ tham gia các buổi trò chuyện dài bên bàn ăn, nướng thịt ngoài trời và đốt lửa trại vào ban đêm.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Icardi và Suarez đều ăn mặc khá giản dị. Sau nhiều năm mâu thuẫn liên quan đến bê bối cùng Wanda Nara, Icardi và Suarez tìm được sự bình yên trong chuyện tình cảm.

Trong quá khứ, Wanda không chỉ là vợ mà còn là người đại diện, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tài chính của Icardi. Sau khi chính thức ly hôn vào tháng 7/2024, mối quan hệ giữa Nara và Icardi từng gặp phải những tranh chấp tài chính và pháp lý. Bên cạnh đó, Suarez cũng gặp rắc rối khi giải quyết vấn đề liên quan đến hai con riêng.

Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.