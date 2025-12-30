Messi ra tay, Inter Miami sắp có tân binh

Lionel Messi đóng vai trò lớn trong việc Giovani Lo Celso tiến gần đến việc gia nhập Inter Miami trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Theo AS, Lo Celso từ chối lời đề nghị từ đội bóng cũ ở quê nhà Rosario Central để gia nhập Inter Miami. Messi được cho là đã thuyết phục tiền vệ này gia nhập CLB MLS. Mục tiêu của Lo Celso là đảm bảo vị trí trong đội tuyển Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Việc sát cánh cùng Messi ở Inter Miami có thể giúp Lo Celso tăng khả năng dự World Cup 2026. Lo Celso đang có hợp đồng với Real Betis đến tháng 6/2028. Anh trở lại Betis từ Tottenham Hotspur vào năm 2024 với giá 5 triệu euro.

Mùa giải 2025/26 này, phong độ của anh không ổn định do chấn thương cơ, dẫn đến ít phút thi đấu hơn dưới thời HLV Manuel Pellegrini. Chính vì thế, đội bóng La Liga đồng ý bán Lo Celso với mức phí khoảng 5 triệu euro.

Nếu thương vụ thành công, Lo Celso sẽ tái hợp với Messi và Rodrigo De Paul tại Inter Miami, đồng thời trở thành cầu thủ Argentina thứ 8 trong đội hình nhà vô địch MLS (cùng với Messi, De Paul, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Gonzalo Luján, Tomás Avilés và Óscar Ustari). Ở tuổi 29, Lo Celso vẫn còn trẻ và ở đẳng cấp cao nếu so với mặt bằng chung MLS.

