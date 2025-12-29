Juan Mata tỏa sáng tại Australia

Tiền vệ 37 tuổi để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 ở vòng 10 A-League vào tối 29/12.

Phút 55, Mata có pha nhận bóng trước vùng cấm, rồi xử lý tinh tế đặt đồng đội vào thế thuận lợi. Trước cơ hội ngon ăn, Clarismario Santos dễ dàng nâng tỷ số lên 4-1 cho Melbourne Victory.

Đây mới là kiến tạo thứ hai của Mata tại A League mùa này. Sau 9 trận ra sân, cựu sao MU ghi 1 bàn và có 2 lần dọn cỗ cho đồng đội. Mata được cho là đang cảm thấy hạnh phúc tại Australia.

Sau khi không thể chiếm suất đá chính tại Western Sydney Wanderers và có khởi đầu đáng thất vọng ở giải vô địch quốc gia Australia mùa trước, Mata làm lại ở Melbourne Victory.

Anh ký hợp đồng 1 năm với CLB của thành phố Melbourne hồi tháng 9, nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột. Mata chính là ngôi sao nổi tiếng nhất chơi ở A League mùa này.

Trước khi đến xứ sở chuột túi, anh thất nghiệp trong gần một năm, kể từ khi chia tay CLB Nhật Bản Vissel Kobe hồi đầu năm 2025. Ban lãnh đạo Melbourne Victory và ban tổ chức A League kỳ vọng sự tỏa sáng của Mata sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn.

Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.