Wanda Nara chi bộn tiền cho bạn trai mới

  • Thứ hai, 29/12/2025 19:36 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Wanda Nara lộ ảnh thân mật cùng bạn trai Martín Migueles và các con tại bãi biển Punta del Este, khiến dư luận Argentina tiếp tục được phen bàn tán.

Wanda Nara thuê máy bay riêng để đón bạn trai.

Wanda Nara đang trải qua kỳ nghỉ cuối năm đầy ấm áp và lãng mạn tại Uruguay. Sau khi đón Giáng sinh cùng ba con trai lớn Valentino, Constantino và Benedicto (con chung với Maxi Lopez), Wanda đón hai con gái nhỏ Francesca và Isabella (con chung với Mauro Icardi) về Uruguay để hẹn hò cùng Migueles.

Tại bãi biển, cả hai có những khoảnh khắc tình tứ khiến không ít người phải "đỏ mặt". Trên mạng xã hội, Wanda cũng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với dòng trạng thái: "Bây giờ mới thực sự là kỳ nghỉ vui vẻ của tôi".

Theo Ole, vợ cũ của Icardi chi hàng trăm nghìn USD cho chuyến du lịch này, bao gồm việc thuê cả máy bay riêng để đón các con gái và bạn trai Migueles đến Uruguay nghỉ lễ.

Trước đó, Wanda khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải nhưng sau đó nhanh chóng xóa bức ảnh kỷ niệm 6 tháng bên bạn trai Martin Migueles. Trong bức ảnh, Wanda và bạn trai xuất hiện tại ngôi nhà của cô ở Punta del Este (Uruguay).

Cả hai ôm nhau thân mật trên bãi biển, thể hiện sự gắn bó và hạnh phúc. Người mẫu Argentina cũng đăng dòng chữ kỷ niệm hạnh phúc 6 tháng của cả hai. Đây là lần đầu tiên Wanda công khai kỷ niệm mốc thời gian cụ thể với Martin Migueles, mối quan hệ bắt đầu từ khoảng tháng 6/2025, sau khi cô chia tay Icardi.

