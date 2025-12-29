Palmer bất mãn với HLV Chelsea

Cole Palmer không hài lòng khi bị HLV Enzo Maresca thay ra trong trận thua Aston Villa hôm 28/12.

Palmer phản ứng khi bị thay ở phút 72.

Ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà Stamford Bridge, thầy trò HLV Maresca thua sốc 1-2 trước Aston Villa. Palmer đá chính từ đầu nhưng bị thay ở phút 72, thời điểm Chelsea vừa bị đối thủ gỡ hòa 1-1.

Trên đường rời sân để nhường chỗ cho Estevao, Palmer chất vấn trợ lý HLV của Maresca là Danny Walker lý do tại sao họ quyết định rút anh khỏi sân. Tuyển thủ người Anh sau đó phản ứng ra mặt, đập mạnh vào lưng ghế ngồi của mình.

The Times cho hay Palmer khá bất mãn với cách dùng người của HLV Maresca thời gian qua. Không lâu sau khi tiền vệ quan trọng của Chelsea rời sân, đội chủ nhà để Villa ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 bất ngờ.

Ban lãnh đạo Chelsea đang đặt ra nhiều câu hỏi cho HLV Maresca. Toàn bộ nhóm lãnh đạo của đội gồm Behdad Eghbali, các đồng Giám đốc Thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, cùng với các trưởng bộ phận tuyển dụng Joe Shields và Sam Jewell, đều có mặt ở Stamford Bridge khi chứng kiến đội nhà thua sốc cuối tuần qua.

