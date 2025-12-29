Barca đặt dấu chấm hết cho Rashford

Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro dành cho Marcus Rashford, qua đó khép lại đồn đoán xoay quanh tương lai của tiền đạo người Anh.

Barcelona không mua đứt Rashford.

TheoFichajes, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia lựa chọn hướng đi thận trọng hơn, ưu tiên các phương án phù hợp với chiến lược tài chính dài hạn thay vì một thương vụ tốn kém và tiềm ẩn rủi ro.

Trong bối cảnh chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt từ luật công bằng tài chính, Barcelona có lý do để chi tiêu thận trọng. Thay vào đó, đội chủ sân Camp Nou tập trung vào các giải pháp bền vững hơn, với những cầu thủ trẻ, chi phí hợp lý, hoặc các thương vụ tự do có thể mang lại giá trị lâu dài.

Về phía Rashford, việc Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt đồng nghĩa tương lai của anh vẫn gắn chặt với MU, ít nhất trong ngắn hạn. Dù vậy, khả năng tiền đạo người Anh tìm kiếm một bến đỗ mới chưa khép lại, nhất là khi "Quỷ đỏ" bước vào giai đoạn tái cấu trúc đội hình.

Gia nhập Barcelona từ mùa hè, Rashford trở thành quân bài quan trọng trong hệ thống của HLV Hansi Flick. Anh sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và đóng góp 11 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, Rashford chỉ vắng mặt đúng một trận kể từ đầu mùa do bị sốt, cho thấy sự ổn định về thể trạng lẫn phong độ. Dù vậy, điều đó vẫn không đủ để thuyết phục Barcelona giữ chân Rashford ở lại lâu dài.