Bến đỗ bất ngờ mở ra với Rashford

  • Thứ sáu, 19/12/2025 17:53 (GMT+7)
Atletico Madrid nghiêm túc trong cuộc đua chiêu mộ Marcus Rashford, tiền đạo người Anh hiện thuộc biên chế Manchester United và đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona.

Gia nhập Barcelona với kỳ vọng tìm lại phong độ và vai trò trụ cột, Rashford nhanh chóng rơi vào thế bất lợi khi các cầu thủ tấn công chủ chốt của đội bóng xứ Catalonia lần lượt trở lại. Dưới thời Hansi Flick, tuyển thủ Anh không còn là ưu tiên hàng đầu, thường xuyên phải chấp nhận vai trò dự bị, điều hoàn toàn đi ngược lại tham vọng của một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp.

Nắm bắt tình hình đó, Diego Simeone trực tiếp thúc đẩy kế hoạch đưa Rashford về sân Metropolitano. Theo Fichajes, chiến lược gia người Argentina tin rằng tốc độ, sức mạnh và khả năng tấn công trực diện của Rashford rất phù hợp với Atletico. Quan trọng hơn, Simeone sẵn sàng trao cho anh vai trò trung tâm trên hàng công, điều mà Rashford đang khao khát.

Ở mùa này, Rashford thi đấu không quá tệ. Anh ghi 7 bàn sau 23 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalonia.

Về phía Barcelona, điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro bị ban lãnh đạo tỏ ra do dự. Manchester United cũng sẵn sàng lắng nghe các đề nghị, nhất là khi HLV mới Ruben Amorim không xem Rashford là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch dài hạn. Việc chuyển sang La Liga, tránh xa sự cạnh tranh khốc liệt của Premier League, càng khiến Atletico trở thành bến đỗ hấp dẫn cho cầu thủ sinh năm 1997.

