Bayern rơi vào khủng hoảng thủ môn

Chấn thương của Jonas Urbig khiến Bayern Munich phải lựa chọn giữa thủ môn 37 tuổi Sven Ulreich và tài năng trẻ 16 tuổi Leonard Prescott.

Bayern Munich vừa có chiến thắng ấn tượng 6-1 trước Atalanta trên sân Bergamo ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Vincent Kompany gần như đặt một chân vào tứ kết. Tuy nhiên, niềm vui của Bayern không trọn vẹn khi thủ môn Jonas Urbig gặp chấn thương ở những phút cuối trận.

Sự cố xảy ra ở phút 93. Urbig va chạm mạnh với Nikola Krstovic trong tình huống Atalanta ghi bàn danh dự. Thủ môn của Bayern nằm sân trong trạng thái choáng váng. Trọng tài người Na Uy Espen Eskas sau đó quyết định kết thúc trận đấu ngay lập tức mà không cho thực hiện lại quả giao bóng.

Giám đốc thể thao Max Eberl cho biết Urbig có dấu hiệu bị choáng và đau đầu sau pha va chạm. Thủ môn này lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nhà báo Martin Volkmar tiết lộ Urbig còn gặp tình trạng rối loạn thị giác.

Theo Bild, thủ thành của Bayern có thể phải nghỉ thi đấu từ 8 đến 10 ngày. Nếu thông tin này chính xác, Urbig sẽ vắng mặt ở trận Bundesliga gặp Bayer Leverkusen và trận lượt về Champions League với Atalanta.

Chấn thương của Urbig khiến Bayern lâm vào tình thế khó xử. Manuel Neuer vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nên HLV Kompany phải tìm phương án khác cho vị trí thủ môn.

Hai lựa chọn hiện tại đều khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Sven Ulreich là phương án nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, thủ môn 37 tuổi đã không thi đấu trong thời gian dài. Lần gần nhất anh bắt chính cho Bayern là ngày 21/9/2024 trong chiến thắng 5-0 trước Werder Bremen.

Phương án còn lại là Leonard Prescott. Thủ môn 16 tuổi lần đầu được điền tên vào danh sách đăng ký ở trận gặp Atalanta. Dù vậy, việc trao suất bắt chính cho một cầu thủ tuổi teen trong giai đoạn quan trọng của mùa giải là quyết định không hề đơn giản.

Prescott được đánh giá là tài năng triển vọng của Bayern. Thủ môn cao 1,96 m này đang thuộc đội trẻ của CLB và còn hợp đồng đến năm 2027. Một số đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm tới anh, trong khi Prescott cũng mong muốn sớm có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp.

Trước mắt, khả năng cao Ulreich sẽ được lựa chọn để bắt chính. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ này cho thấy Bayern đang phải giải bài toán thủ môn trong thời điểm rất nhạy cảm của mùa giải.