Bạn gái Pulisic là ai?

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:14 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Christian Pulisic vừa dập tắt tin đồn hẹn hò với Sydney Sweeney, đồng thời công khai mối quan hệ bền chặt với nữ golfer chuyên nghiệp Alexa Melton.

Alexa Melton là một golfer chuyên nghiệp.

Cựu cầu thủ Chelsea vướng nghi vấn tình cảm với Alexa Melton từ mùa hè năm ngoái. Sau thời gian kín tiếng, cả hai xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Pulisic nhiều lần góp mặt trong các bài đăng của Melton, khi cô chia sẻ cuộc sống thể thao, du lịch và phong cách sống thu hút.

Melton chính thức trở thành golfer chuyên nghiệp vào năm 2023. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi rời xa bộ gậy golf, đồng thời gây chú ý với những hình ảnh luyện tập yoga và thể hình, thể hiện vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của một vận động viên đỉnh cao.

Trong bộ phim tài liệu phát sóng trên Paramount Plus, cặp đôi hé lộ cơ duyên gặp gỡ. Pulisic thừa nhận anh chủ động nhắn tin trước. Melton kể lại rằng cô ban đầu khá ngạc nhiên khi nhận tin nhắn từ một tài khoản có hàng triệu người theo dõi, trước khi nhận ra đó là ngôi sao bóng đá hàng đầu.

Pulisic không giấu được sự trân trọng dành cho bạn gái. Anh gọi Melton là "cô gái rất đặc biệt", người tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống, suy nghĩ và niềm tin của anh trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Pulisic phải lên tiếng phủ nhận những đồn đoán vô căn cứ liên quan đến Sydney Sweeney. Trên Instagram cá nhân, anh kêu gọi chấm dứt các câu chuyện bịa đặt về đời tư, nhấn mạnh rằng thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người trong cuộc.

Pulisic bác tin hẹn hò Sydney Sweeney

Christian Pulisic bác bỏ những đồn đoán xoay quanh việc hẹn hò nữ diễn viên nổi tiếng Sydney Sweeney, khẳng định đây chỉ là tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

06:23 29/12/2025

Nghi vấn Pulisic hẹn hò diễn viên Sweeney

Xuất hiện nhiều tin đồn tình cảm giữa ngôi sao của AC Milan, Christian Pulisic, và mỹ nhân "vạn người mê" Sydney Sweeney.

19:41 27/12/2025

Sydney Sweeney khiến dàn sao Premier League nháo nhào

Nữ diễn viên Hollywood Sydney Sweeney trở thành tâm điểm chú ý của giới cầu thủ Premier League sau khi đời sống tình cảm của cô bị công khai.

08:41 28/12/2025

