Phản ứng của Hojlund khi MU chiêu mộ Sesko

Ngay khi thông tin Benjamin Sesko sắp ký hợp đồng với MU được lan truyền, Rasmus Hojlund để lộ cảm xúc thật trước viễn cảnh bị thay thế trên hàng công.

Hojlund chào đón Sesko tới MU.

Suốt nhiều tháng qua, báo chí Anh liên tục đưa tin MU ráo riết săn tìm trung phong mới sau mùa giải gây thất vọng của cả Hojlund và Joshua Zirkzee. Và họ chiêu mộ được Benjamin Sesko với giá 85 triệu euro. Tiền đạo người Slovenia sắp kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt.

Dù MU chưa công bố thương vụ, các cầu thủ dường như biết trước sự xuất hiện của tân binh này. Bằng chứng là Hojlund bấm "thích" bài đăng với cụm từ "Here we go" quen thuộc của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano trên Instagram. Theo Goal, đây là dấu hiệu cho thấy Hojlund cũng háo hức như nhiều CĐV "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, động thái trên không đồng nghĩa Hojlund chấp nhận mất suất đá chính. Chia sẻ sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của MU trước Bournemouth hôm 31/7, tiền đạo Đan Mạch khẳng định: "Điều quan trọng nhất với tôi là tiếp tục nỗ lực, giữ tập trung và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Kế hoạch của tôi là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể hoàn cảnh nào".

Sesko được kỳ vọng dẫn dắt hàng công MU trong phần lớn mùa giải tới, thậm chí có thể ra sân ngay ở trận mở màn Premier League gặp Arsenal tại Old Trafford. Anh là tân binh thứ 3 trên hàng công "Quỷ đỏ" hè này, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Cuộc cạnh tranh cho vị trí trung phong ở "Nhà hát của những giấc mơ" chính thức nóng lên trước cả khi Sesko đặt chân tới Manchester.