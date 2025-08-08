Sesko hy sinh lợi ích để đến MU

Tiền đạo Benjamin Sesko quyết định từ chối đề nghị hấp dẫn hơn của Newcastle để gia nhập MU.

Sesko ghi điểm với fan MU. Ảnh: Reuters.

Sky Sports cho biết dù Newcastle đưa ra mức lương cao hơn, Sesko vẫn quyết định từ chối và chọn gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Phía công ty đại diện của Sesko, do Elvis Basanovic đứng đầu, cũng chấp nhận giảm hoa hồng để đảm bảo thỏa thuận với MU được thực hiện suôn sẻ.

Ngay sau khi nhà báo Fabrizio Romano xác nhận MU và Leipzig đạt thỏa thuận về mức phí, Sesko lập tức bay đến Manchester để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Một bức ảnh được Romano chia sẻ cho thấy vẻ ngoài hớn hở của Sesko khi gia nhập đội bóng mới.

Theo các nguồn tin tại Anh, trong thỏa thuận chuyển nhượng, MU và Leipzig sẽ tổ chức một trận giao hữu tại Đức, dự kiến mang về khoảng 1,5 đến 2 triệu euro cho CLB Bundesliga. Ngoài ra, có khả năng Leipzig cũng cài điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng nếu MU bán Sesko cho một CLB khác.

Sesko sẽ trải qua đợt kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với MU. Có thông tin cho rằng "Quỷ đỏ" sẽ ra mắt bản hợp đồng mới ngay trước trận giao hữu với Fiorentina hôm 9/8.

Hôm 7/8, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Sesko với bản hợp đồng trị giá 85 triệu euro, trong đó có 8,5 triệu euro phụ phí. Đây là thương vụ đắt nhất của "Quỷ đỏ" từ đầu hè này.

