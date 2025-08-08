Sao Chelsea đứt dây chằng, nghỉ hết mùa 2025/26

Chelsea xác nhận trung vệ Levi Colwill trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL) sau chấn thương gặp phải trong buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chelsea xác nhận trung vệ Levi Colwill trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo trước.

Điều đáng nói, cầu thủ 22 tuổi gặp sự cố mà không va chạm với bất kỳ ai. “Levi sẽ bắt đầu quá trình hồi phục và được đội ngũ y tế hỗ trợ tại Cobham trong suốt giai đoạn phục hồi chức năng”, trích thông báo từ trang chủ CLB.

Colwill là một trong những trụ cột của “The Blues” mùa 2024/25, ra sân tới 38 trận trên mọi đấu trường. Sau mùa giải căng thẳng, trung vệ sinh năm 2003 tiếp tục khoác áo tuyển Anh ở các trận gặp Andorra và Senegal, rồi cùng Chelsea sang Mỹ dự FIFA Club World Cup 2025, nơi anh thi đấu 5 trận, trong đó có 118 phút đầy nỗ lực ở chiến thắng trước Benfica.

Chấn thương này là cú đánh mạnh vào kế hoạch của HLV Enzo Maresca, người đang xây dựng lối chơi mới cho Chelsea. Chiến lược gia người Italy thừa nhận CLB có thể phải trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm phương án thay thế.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ, Jorrel Hato - tân binh 19 tuổi vốn được đưa về để cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái - nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá trung vệ. Với hơn 100 trận cho Ajax và 6 lần khoác áo tuyển Hà Lan, Hato được kỳ vọng trở thành giải pháp ngắn hạn đáng tin cậy.

Ca chấn thương của Colwill cũng nối dài danh sách những trường hợp đứt dây chằng nghiêm trọng tại Premier League mùa hè này. Trước đó, Tottenham xác nhận James Maddison gặp vấn đề tương tự trong trận giao hữu với Newcastle tại Hàn Quốc.