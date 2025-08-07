Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Chelsea khó vô địch Premier League 2025/26'

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jamie Carragher đánh giá thấp Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa tới dù CLB này chi 250 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng và vừa vô địch FIFA Club World Cup.

Chelsea sau chức vô địch FIFA Club World Cup vẫn bị hoài nghi về sự ổn định.

Cựu danh thủ Liverpool bày tỏ sự nghi ngờ về định hướng của Chelsea dưới sự điều hành từ chủ sở hữu Todd Boehly và HLV Enzo Maresca: "Chelsea vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, tôi không chắc điều này sẽ giúp CLB tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Những thương vụ của Chelsea trong vài năm qua tạo cảm giác như có rất nhiều cầu thủ đến và đi, nhưng không ai thực sự nâng tầm đội bóng”.

Chuyên gia bóng đá Anh cho rằng việc Chelsea mua bán quá nhiều khiến đội hình của họ thiếu ổn định. Hè này, "The Blues" đón thêm 8 tân binh với tổng chi phí khoảng 250 triệu bảng, nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng chia tay 5 cầu thủ.

"Không một đội vô địch Premier League nào liên tục bán và mua cầu thủ như Chelsea", Carragher nhấn mạnh. "Nếu tôi nhớ không nhầm, họ phải mua bán ít nhất 20-30 cầu thủ trong ba năm qua".

Mùa hè này, Chelsea tiếp tục chứng kiến sự xáo trộn lớn trong đội hình. Noni Madueke, Joao Felix, Kepa Arrizabalaga và Kiernan Dewsbury-Hall đã rời Stamford Bridge trong các thương vụ bán người với tổng trị giá hơn 150 triệu bảng.

Trong khi đó, họ đón các tân binh bao gồm Joao Pedro (60 triệu bảng), Liam Delap (30 triệu bảng), Jorrel Hato (37 triệu bảng), Estevao Willian (28 triệu bảng), Dário Essugo (18,5 triệu bảng) và Mamadou Sarr (12 triệu bảng).

Chelsea sẽ khởi đầu chiến dịch Premier League 2025/26 bằng trận derby London gặp Crystal Palace tại Stamford Bridge vào ngày 17/8. Liverpool đang được giới chuyên môn và các nhà cái đánh giá cao nhất, khi có xác suất vô địch Premier League 2025/26 lên tới 42%, bỏ xa Manchester City (14%), Chelsea (13%) hay Arsenal (13%).

Cầu thủ Betis và Como đánh nhau

Trận đấu giao hữu giữa Real Betis và Como rạng sáng 7/8 trở nên hỗn loạn khi cầu thủ của hai đội xảy ra xô xát.

10 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Chelsea Ngoại hạng Anh Kepa Crystal Palace Premier League

  • Kepa

    Kepa

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý