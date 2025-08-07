'Chelsea khó vô địch Premier League 2025/26'

Jamie Carragher đánh giá thấp Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa tới dù CLB này chi 250 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng và vừa vô địch FIFA Club World Cup.

Chelsea sau chức vô địch FIFA Club World Cup vẫn bị hoài nghi về sự ổn định.

Cựu danh thủ Liverpool bày tỏ sự nghi ngờ về định hướng của Chelsea dưới sự điều hành từ chủ sở hữu Todd Boehly và HLV Enzo Maresca: "Chelsea vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, tôi không chắc điều này sẽ giúp CLB tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Những thương vụ của Chelsea trong vài năm qua tạo cảm giác như có rất nhiều cầu thủ đến và đi, nhưng không ai thực sự nâng tầm đội bóng”.

Chuyên gia bóng đá Anh cho rằng việc Chelsea mua bán quá nhiều khiến đội hình của họ thiếu ổn định. Hè này, "The Blues" đón thêm 8 tân binh với tổng chi phí khoảng 250 triệu bảng, nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng chia tay 5 cầu thủ.

"Không một đội vô địch Premier League nào liên tục bán và mua cầu thủ như Chelsea", Carragher nhấn mạnh. "Nếu tôi nhớ không nhầm, họ phải mua bán ít nhất 20-30 cầu thủ trong ba năm qua".

Mùa hè này, Chelsea tiếp tục chứng kiến sự xáo trộn lớn trong đội hình. Noni Madueke, Joao Felix, Kepa Arrizabalaga và Kiernan Dewsbury-Hall đã rời Stamford Bridge trong các thương vụ bán người với tổng trị giá hơn 150 triệu bảng.

Trong khi đó, họ đón các tân binh bao gồm Joao Pedro (60 triệu bảng), Liam Delap (30 triệu bảng), Jorrel Hato (37 triệu bảng), Estevao Willian (28 triệu bảng), Dário Essugo (18,5 triệu bảng) và Mamadou Sarr (12 triệu bảng).

Chelsea sẽ khởi đầu chiến dịch Premier League 2025/26 bằng trận derby London gặp Crystal Palace tại Stamford Bridge vào ngày 17/8. Liverpool đang được giới chuyên môn và các nhà cái đánh giá cao nhất, khi có xác suất vô địch Premier League 2025/26 lên tới 42%, bỏ xa Manchester City (14%), Chelsea (13%) hay Arsenal (13%).