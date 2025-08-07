Cầu thủ Betis và Como đánh nhau

Trận đấu giao hữu giữa Real Betis và Como rạng sáng 7/8 trở nên hỗn loạn khi cầu thủ của hai đội xảy ra xô xát.

Bạo lực ở trận Betis - Como Cầu thủ Real Betis và Como xảy ra xô xát ở trận giao hữu rạng sáng 7/8.

Como, dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, giành chiến thắng 3-2 trước Betis, nhưng một cuộc ẩu đả đã nổ ra vào cuối hiệp một.

Pablo Fornals của Betis là nhân vật chính trong vụ việc khi anh và Maximo Perrone của Como có xích mích và xảy ra xô xát. Fornals nổi giận và tung ra một cú đấm vào Perrone, khiến tiền vệ của Como cũng lập tức phản đòn trước sự can ngăn của đồng đội và ban huấn luyện.

Trên sân, các cầu thủ của hai đội lời qua tiếng lại, tạo ra tình cảnh hỗn loạn. Mọi chuyện chỉ dịu bớt khi đội ngũ trọng tài phải ra tay can thiệp.

Báo chí Tây Ban Nha cũng chia sẻ một khoảnh khắc hài hước khi Cucho Hernandez của Betis lao vào để tung cú đấm vào đối thủ, nhưng lại trúng ngay mặt đồng đội Natan.

Dù Fornals là người đầu tiên gây hấn, anh không bị đuổi khỏi sân, tương tự là trường hợp của Hernandez sau cú đấm hụt. Tuy nhiên, Perrone của Como lại bị trọng tài truất quyền thi đấu sau va chạm.

Hậu vệ Hector Bellerin của Betis cũng nhận thẻ đỏ sau khi phản ứng gay gắt với trọng tài chính.

Hiện tại, cả Betis và Como đều có nguy cơ bị xử phạt sau vụ việc này.

