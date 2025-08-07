Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fan Arsenal bức xúc vì Gyokeres

  • Thứ năm, 7/8/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Viktor Gyokeres đá chính trong trận giao hữu Arsenal thua Villarreal 2-3 sáng 7/8, nhưng màn trình diễn của anh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

CĐV Arsenal cho rằng lối chơi hiện tại không hợp với Gyokeres.

Gyokeres được kỳ vọng là lời giải cho bài toán số 9 ám ảnh "Pháo thủ" suốt nhiều mùa giải. Tuy nhiên, trên sân nhà Emirates, tiền đạo người Thụy Điển gần như tàng hình trong suốt 62 phút có mặt.

Dù HLV Arteta nhận xét tích cực rằng: "Cậu ấy cho thấy quyết tâm và tự tin. Tôi không nghi ngờ gì về việc Gyokeres sẽ sẵn sàng khi mùa giải bắt đầu", các CĐV lại đưa ra nhiều nhận định hoàn toàn trái ngược.

Trên mạng xã hội X (Twitter), người hâm mộ Arsenal đồng loạt chỉ ra một vấn đề lớn. Ở đó, hệ thống chiến thuật hiện tại không phát huy được điểm mạnh của Gyokeres.

Một tài khoản bức xúc: "Cậu ấy chạy chỗ rất hay nhưng chẳng ai chịu chuyền. Như thể lối chơi của đội bị bóp nghẹt và không cho phép các đường chuyền vượt tuyến". Fan mỉa mai: "Tôi đang cười đây. Gyokeres chẳng nhận được bóng khi phản công, nhưng lại bị nhồi những quả tạt liên tục trong khi cậu ta có đánh đầu tốt đâu".

Người khác nhận xét chua chát: "35 phút trôi qua mà Gyokeres mới chạm bóng chưa tới 3 lần. Dù có mua thêm Eze, Leao hay Rodrygo cũng chẳng thay đổi được gì, vấn đề nằm ở HLV". "Tôi thấy lo cho Gyokeres", một fan khác kết luận.

Việc các đồng đội không cung cấp đủ bóng hoặc không chơi theo cách phù hợp khiến ngôi sao người Thụy Điển trở nên lạc lõng. Không ít CĐV yêu cầu Arteta phải điều chỉnh chiến thuật, nếu không muốn bản hợp đồng bom tấn trở thành nỗi thất vọng lớn.

Arsenal sẽ mở màn mùa giải mới bằng chuyến làm khách đến sân Old Trafford đối đầu MU vào ngày 17/8.

Gyokeres gây thất vọng trong lần đá chính đầu tiên cho Arsenal

Rạng sáng 7/8, Arsenal để thua Villarreal 2-3 trong trận giao hữu trên sân nhà Emirates.

2 giờ trước

Cơ bắp gây choáng của Gyokeres

Trong trận giao hữu Arsenal thua Tottenham 0-1 tại Hong Kong, sự xuất hiện của tân binh Viktor Gyokeres gây chú ý mạnh mẽ.

16:06 1/8/2025

14 phút nhạt nhòa của Gyokeres

Chân sút người Thụy Điển không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình khi vào sân ở những phút cuối trong trận thua 0-1 của Arsenal trước Tottenham.

20:36 31/7/2025

Minh Nghi

Vấn đề của Viktor Gyokeres Ngoại hạng Anh Viktor Gyokeres Arsenal vấn đề

