Cơ bắp gây choáng của Gyokeres

"Vào sân thay Kai Havertz từ phút 77, tiền đạo người Thụy Điển khiến cả khán đài bùng nổ bằng vóc dáng vạm vỡ và lối chơi đầy cơ bắp", Telegraph viết. "Ở một giải Premier League hiện đại quá quen với những chiến binh thể hình, Gyokeres vẫn nổi bật. Anh khiến hàng thủ Spurs lúng túng hơn hẳn so với phần lớn thời gian trước đó".

Gần 20 phút góp mặt trên sân, rất khó để Gyokeres lập tức tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, cựu sao Sporting Lisbon mang tới cho "Pháo thủ" một sự hiện diện đầy cơ bắp trên hàng công. Thực tế, vóc dáng của Gyokeres sớm gây chú ý từ khi anh còn khoác áo Sporting.

Gyokeres mới chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng đủ để Arsenal và người hâm mộ tin rằng "quái vật người Thụy Điển" có thể là mảnh ghép còn thiếu trên con đường chinh phục đỉnh cao. Sau 3 mùa liên tiếp về nhì, thầy trò HLV Mikel Arteta quyết tâm thay đổi số phận.

Ở mùa 2024/25, HLV Arteta nhiều lần phải xoay tua vị trí số 9, thậm chí dùng cả Leandro Trossard hay Mikel Merino, khiến "Pháo thủ" hụt hơi giai đoạn cuối.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.