MU bị 'lợi dụng' vụ Gyokeres

Theo Jonathan Chalkias - làm việc cùng người đại diện chính Hasan Cetinkaya, Sporting làm rối tung mọi chuyện khi cố tình đưa MU và Real Madrid vào cuộc, dù Gyokeres luôn xem Arsenal là bến đỗ ưu tiên.

"Chúng tôi có một thỏa thuận ngầm với Giám đốc Thể thao trước đó. Nếu Hugo Viana còn ở Sporting, thương vụ đã hoàn tất chỉ sau một giờ. Tất cả được soạn thảo, nhưng chúng tôi không có thời gian để khởi kiện", Chalkias chia sẻ.

Anh cũng lên tiếng phản đối việc Sporting phạt Gyokeres 350.000 euro, tương đương toàn bộ lương tháng 7, do cầu thủ này không trở lại hội quân trước mùa.

"Tôi không hiểu tại sao một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, giành ba danh hiệu lại không nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Sporting thậm chí còn rao bán cậu ấy cho Real Madrid, khiến báo chí đưa tin về MU, nhưng Viktor luôn giữ cam kết với Arsenal", Chalkias nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với WTV, Gyokeres cũng thừa nhận hành trình gia nhập Arsenal không dễ dàng: "Để đến được đây, ai cũng phải hy sinh. Có lúc mọi chuyện căng thẳng, áp lực truyền thông và mạng xã hội khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi không trách ai cả, những khó khăn đó khiến tôi trưởng thành hơn".

Hiện Gyokeres chưa đá phút nào cho Arsenal nhưng phá kỷ lục bán áo đấu ngay khi mới ký hợp đồng. Theo The Athletic, chiếc áo số 14 mà Gyokeres chọn gắn liền với huyền thoại Henry là chiếc áo được đặt mua nhiều nhất trong lịch sử các bản hợp đồng của Arsenal.

