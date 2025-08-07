Gyokeres gây thất vọng trong lần đá chính đầu tiên cho Arsenal

Rạng sáng 7/8, Arsenal để thua Villarreal 2-3 trong trận giao hữu trên sân nhà Emirates.

Gyokeres chưa để lại dấu ấn sau 2 lần ra sân.

Sự chú ý đổ dồn về Viktor Gyokeres, khi anh có màn ra mắt người hâm mộ tại Emirates. Dù nhận kỳ vọng lớn, trung phong đắt giá nhất lịch sử Arsenal lại chưa thể hiện được nhiều.

Trong 63 phút có mặt trên sân, Gyokeres chỉ có 2 cú sút, một trong số đó đi trúng đích và bị thủ môn đối phương cản phá. Ngoài ra, anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 14 lần và thực hiện thành công 4 trên tổng số 7 đường chuyền (tỷ lệ 57%).

Trước sự áp sát của các hậu vệ bên phía Villarreal, Gyokeres để mất bóng 3 lần và có 3 lần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Theo Sofascore, cựu sao Sporting được chấm 7 điểm, thấp hơn 2 đối tác trên hàng công là Gabriel Martinelli và Bukayo Saka (cùng 7,1 điểm).

Trên mạng xã hội, CĐV Arsenal nhận định Gyokeres vẫn chưa bắt nhịp được với lối chơi của Arsenal và cần thêm thời gian để làm quen với triết lý bóng đá của HLV Mikel Arteta.

Trong ngày Gyokeres chơi mờ nhạt, Arsenal để Villarreal dẫn 2-0 chỉ sau hơn 30 phút bóng lăn, trước khi kịp thu hẹp khoảng cách nhờ công của một tân binh khác là Christian Norgaard.

Đến phút 68, Villarreal tái lập cách biệt 2 bàn sau khoảnh khắc tỏa sáng của Arnaut Danjuma. Những gì "Pháo thủ" làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 từ pha đá phạt đền thành công của Martin Odegaard. Trong loạt luân lưu, Arsenal lại thua với tỷ số 3-4.

Ngày 9/8, Arsenal sẽ thi đấu trận tranh Emirates Cup với Atheltic Bilbao, trước khi bước vào mùa giải mới bằng trận đại chiến với MU tại Old Trafford vào ngày 17/8.