Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo nổi giận khi đối thủ gọi tên Messi

  • Thứ bảy, 3/1/2026 06:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo không giữ được sự bình tĩnh sau thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.

Ronaldo không thi đấu nổi bật trong ngày hàng công Al Nassr chơi tệ.

Theo Gulf Times, vào cuối trận, khi một nhân viên của Al Ahli chạy ngang qua Cristiano Ronaldo và João Felix để đến ăn mừng cùng thủ môn đội nhà, anh này đồng thời hét lên "Messi".

Hành động trên khiến Ronaldo bực tức ra mặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức quay lại định "ăn thua đủ" với nhân viên đó. Tuy nhiên, Felix nhanh chóng can thiệp và nói chuyện với nhân viên kể trên, tránh để Ronaldo đối đầu trực tiếp.

Ronaldo sau đó vẫn giữ thái độ bực tức bỏ đi. Trận đấu tại sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah chứng kiến Al Ahli vượt qua Al Nassr với tỷ số 3-2, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League 2025/26.

Ronaldo không ghi bàn trận này và có ngày thi đấu mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, hành động của nhân viên Al Ahli trở thành điểm nhấn gây tranh cãi. Việc nhân viên nọ hét lên "Messi" có thể được xem là một lời khiêu khích, điều lâu nay luôn là điểm nhạy cảm đối với Ronaldo.

Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo

Ronaldo có pha bóng đáng xấu hổ

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo chơi mờ nhạt trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.

4 giờ trước

Rodrygo rục rịch rời Real Madrid

Rodrygo được cho là từng bước chuẩn bị cho khả năng rời Real Madrid, trong bối cảnh loạt ông lớn Premier League theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Brazil.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

    Đọc tiếp

    Tuoi 40 khong ngan duoc Modric hinh anh

    Tuổi 40 không ngăn được Modric

    27 phút trước 09:13 3/1/2026

    0

    Ở tuổi 40, khi phần lớn các huyền thoại lùi sâu vào ký ức, Luka Modric vẫn đứng giữa sân San Siro, điều tiết nhịp điệu, quyết định cục diện và kéo AC Milan tiến về đỉnh cao Serie A.

    Messi can moc 1.000 ban truoc Ronaldo? hinh anh

    Messi cán mốc 1.000 bàn trước Ronaldo?

    27 phút trước 09:13 3/1/2026

    0

    Siêu sao Lionel Messi đang đứng trước cơ hội chinh phục một cột mốc lịch sử hiếm có trong bóng đá thế giới: cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý