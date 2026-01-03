Ronaldo nổi giận khi đối thủ gọi tên Messi

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo không giữ được sự bình tĩnh sau thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.

Ronaldo không thi đấu nổi bật trong ngày hàng công Al Nassr chơi tệ.

Theo Gulf Times, vào cuối trận, khi một nhân viên của Al Ahli chạy ngang qua Cristiano Ronaldo và João Felix để đến ăn mừng cùng thủ môn đội nhà, anh này đồng thời hét lên "Messi".

Hành động trên khiến Ronaldo bực tức ra mặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức quay lại định "ăn thua đủ" với nhân viên đó. Tuy nhiên, Felix nhanh chóng can thiệp và nói chuyện với nhân viên kể trên, tránh để Ronaldo đối đầu trực tiếp.

Ronaldo sau đó vẫn giữ thái độ bực tức bỏ đi. Trận đấu tại sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah chứng kiến Al Ahli vượt qua Al Nassr với tỷ số 3-2, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League 2025/26.

Ronaldo không ghi bàn trận này và có ngày thi đấu mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, hành động của nhân viên Al Ahli trở thành điểm nhấn gây tranh cãi. Việc nhân viên nọ hét lên "Messi" có thể được xem là một lời khiêu khích, điều lâu nay luôn là điểm nhạy cảm đối với Ronaldo.

