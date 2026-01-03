Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo có pha bóng đáng xấu hổ

  • Thứ bảy, 3/1/2026 06:09 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo chơi mờ nhạt trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo chơi mờ nhạt.

Tại sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah, Ronaldo trải qua một khoảnh khắc đáng xấu hổ, khi đỡ bóng lỗi trong pha phản công cực kỳ ngon ăn. Nhận đường chuyền phản công thuận lợi từ đồng đội, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại khống chế bóng lóng ngóng, khiến cơ hội trôi qua.

Khi đó, Al Nassr đang bị dẫn 2-3 và pha xử lý của Ronaldo khiến người hâm mộ thêm thất vọng. Sắp bước sang tuổi 41 vào tháng tới, rõ ràng thể trạng của CR7 không còn như xưa.

Bởi lẽ, pha bóng đó cũng chỉ diễn ra ở phút 62 giữa hiệp hai, chứ không phải cuối trận. Ronaldo cũng không thi đấu nổi bật cả trận, trong ngày hàng công Al Nassr chơi tệ. Trận thua này chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp của Al Nassr, đồng thời là thất bại đầu tiên của họ kể từ tháng 10 năm ngoái.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho Al Hilal và các đội bóng cạnh tranh trực tiếp, có thể vượt lên dẫn đầu nếu giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa, Al Nassr đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng khi hòa và thua ở hai vòng Saudi Pro League gần nhất.

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

