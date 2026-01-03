Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fabregas có câu trả lời cho Chelsea

  Thứ bảy, 3/1/2026 06:50 (GMT+7)
Cesc Fabregas chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh khả năng trở lại Chelsea trong vai trò HLV trưởng, khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Como.

Trong bối cảnh Chelsea lâm vào giai đoạn bất ổn trên băng ghế chỉ đạo và buộc phải tính toán cho chặng đường tiếp theo của mùa giải, Fabregas nổi lên như một ứng viên hàng đầu. Quá khứ lừng lẫy trong màu áo "The Blues", cùng dấu ấn tích cực mà ông đang để lại tại Serie A, khiến cái tên Fabregas nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Anh.

Tuy nhiên, mọi kỳ vọng sớm bị dập tắt. Trả lời báo chí, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha thẳng thắn tuyên bố: "Tôi không có gì để nói về những tin đồn này. Tôi đang ở đây, tôi là HLV trưởng Como và tôi mong muốn gắn bó lâu dài với công việc hiện tại".

Phát biểu ngắn gọn nhưng dứt khoát được xem như lời khẳng định rõ ràng cho cam kết của Fabregas với đội bóng Italy.

Không chỉ là huấn luyện viên, Fabregas còn giữ vai trò cổ đông tại Como, càng khiến khả năng ông rời đi trong ngắn hạn trở nên mong manh. Với người hâm mộ Chelsea, đây rõ ràng là một thông tin không mấy dễ chịu, nhất là khi đội bóng đang khao khát một biểu tượng đủ tầm để vực dậy niềm tin.

Ngược lại, Chelsea được cho là chuyển hướng sang phương án thực tế hơn. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Liam Rosenior của Strasbourg tiến rất gần chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Thương vụ này có thể được xúc tiến nhanh chóng nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa hai CLB cùng thuộc tập đoàn BlueCo.

