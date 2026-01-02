Chelsea keo kiệt thì Maresca 'đi đêm' với Man City

Việc Chelsea sa thải Enzo Maresca ngay trong ngày đầu tiên của năm 2026 gây choáng váng với không ít người hâm mộ.

Maresca không cảm thấy được Chelsea tôn trọng.

Một HLV vừa mang về FIFA Club World Cup, Conference League và tấm vé Champions League lẽ ra phải được xem là nền tảng cho sự ổn định lâu dài, chứ không phải cái tên bị đẩy ra cửa trong lúc mùa giải đang “dầu sôi lửa bỏng”.

Maresca ra đi vì hết hạnh phúc sau khi lên đỉnh

Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cách Chelsea vận hành như một “thị trường lao động” hơn là một dự án thể thao dài hạn, quyết định này lại mang dáng dấp của sự tất yếu dù vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro chiến lược.

Những ngày qua, có không ít lời giải thích xoay quanh việc Maresca mất ghế: bất đồng với bộ phận y tế, căng thẳng trong nội bộ hay phong độ đi xuống của Chelsea ở giai đoạn gần đây. Nhưng tất cả những yếu tố ấy, nếu đặt trong bối cảnh bóng đá đỉnh cao, đều chỉ là những “trục trặc vận hành” có thể giải quyết bằng đối thoại và điều chỉnh. Chúng khó đủ sức khiến một HLV vừa mang về hàng loạt danh hiệu phải rời đi ngay lập tức.

Nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở sự đổ vỡ niềm tin. Tin đồn Maresca nhiều lần trao đổi với đại diện Manchester City về khả năng trở lại Etihad, trong vai trò HLV trưởng kế nhiệm Pep Guardiola, tạo ra vết nứt lớn trong mối quan hệ với ban lãnh đạo Chelsea. Với một CLB đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, việc HLV trưởng bị nghi ngờ “để tâm trí ở nơi khác” là điều không thể chấp nhận.

Chelsea buộc phải ra tay sớm, bởi họ hiểu rằng một HLV không còn toàn tâm toàn ý có thể khiến phòng thay đồ rơi vào trạng thái bất ổn. Vấn đề nằm ở chỗ, thời điểm sa thải lại đẩy CLB vào thế bị động.

Giữa mùa giải, việc tìm kiếm một người đủ tầm, đủ uy tín để kế thừa Maresca gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Chelsea chấp nhận rủi ro ngắn hạn để tránh nguy cơ dài hạn, nhưng chính lựa chọn đó lại phơi bày một sai lầm lớn hơn phía sau.

Lương HLV tại giải Ngoại hạng Anh.

Sai lầm của Chelsea không nằm ở cá nhân Maresca, mà ở cách họ định giá vai trò HLV trưởng. Mức lương 4,5 triệu bảng mỗi năm mà Maresca nhận được chỉ xếp thứ 9 tại Premier League, thấp hơn cả David Moyes ở Everton và chưa bằng một phần tư con số khoảng 20 triệu bảng mỗi năm của Pep Guardiola tại Man City.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao, Maresca có thể chấp nhận mức đãi ngộ ấy như một bước đệm. Nhưng sau khi giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup, đăng quang Conference League và giành vé dự Champions League, vị thế của ông đã thay đổi hoàn toàn.

Chelsea tự đẩy mình vào thế khó

Trong bối cảnh đó, việc Maresca hướng ánh mắt về Man City, nơi HLV được trọng vọng và trả lương tương xứng với tầm ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Guardiola ở Etihad chỉ kém lương duy nhất Erling Haaland, một thông điệp rõ ràng rằng Man City coi HLV là trụ cột tối thượng của dự án thể thao. Với bất kỳ nhà cầm quân nào, môi trường như vậy luôn là giấc mơ nghề nghiệp.

Điều nghịch lý là Chelsea không hề thiếu tiền. Quỹ lương dành cho cầu thủ của họ thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Raheem Sterling nhận 17 triệu bảng mỗi năm, Reece James hưởng 13 triệu bảng, và ngay cả những cái tên không phải ngôi sao lớn như Benoit Badiashile cũng có mức lương cao hơn HLV trưởng. Trong cấu trúc đó, Maresca, người chịu trách nhiệm tối thượng cho thành công thể thao lại bị xếp ở vị trí thấp một cách khó hiểu.

Lương, thưởng và tổng thu nhập các cầu thủ Chelsea.

Khi Chelsea sa thải Maresca, họ không chỉ mất một HLV giỏi, mà còn tự đặt mình vào thế khó trên thị trường. Với mức lương 4,5 triệu bảng, Chelsea rất khó thuyết phục một HLV cùng đẳng cấp hoặc cao hơn Maresca. Những nhà cầm quân hàng đầu sẽ nhìn vào cách CLB đối xử với người tiền nhiệm để đặt câu hỏi về sự ổn định và tầm nhìn dài hạn.

Sa thải Maresca có thể giúp Chelsea giải quyết một vấn đề trút giận trước mắt, nhưng nó cũng phơi bày triết lý “tiết kiệm sai chỗ” theo họ suốt nhiều năm. Trong bóng đá hiện đại, nơi HLV không chỉ là người cầm quân mà còn là linh hồn của cả dự án, việc keo kiệt với tướng lĩnh chẳng khác nào tự làm yếu mình. Và đó mới là bài toán lớn nhất mà Chelsea phải đối mặt sau cú sốc đầu năm 2026.