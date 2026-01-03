Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lingard tiếc nuối MU

  • Thứ bảy, 3/1/2026 06:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền vệ Jesse Lingard mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian cuối cùng trong màu áo MU.

Lingard tiếc nuối thời gian thi đấu cho MU.

Chia sẻ với Sky Sports, Lingard cho biết cảm thấy mình đã làm đủ để thuyết phục ban huấn luyện MU trao thêm cơ hội. “Sau quãng thời gian ở West Ham, tôi thực sự tin rằng mình xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Ở thời điểm đó, tôi là một trong những cầu thủ chơi hay nhất giải và thậm chí có thể nghĩ đến cơ hội dự EURO”, Lingard nói.

Ở mùa giải 2020/21, Lingard được đem cho West Ham mượn. Tại đây, anh bùng nổ với 9 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân, trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của đội bóng thành London trong giai đoạn lượt về Premier League. Phong độ chói sáng đó khiến Lingard tin rằng anh xứng đáng được trao cơ hội làm lại tại MU.

Tuy nhiên, khi trở lại Old Trafford ở mùa 2021/22, tiền vệ người Anh chỉ được ra sân 16 trận trên mọi đấu trường, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Không còn kiên nhẫn chờ đợi, Lingard quyết định ra đi khi hết hạn hợp đồng và gia nhập Nottingham Forest, trước khi tiếp tục hành trình sang Hàn Quốc.

Dù thừa nhận việc không được thi đấu thường xuyên là điều khó tránh trong bóng đá, Lingard vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cái kết dang dở tại đội bóng anh gắn bó gần như suốt sự nghiệp.

“Là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân mỗi tuần. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tự biết khi nào thời gian của mình đã hết và khi nào là lúc phải rời đi”, Lingard chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1992 hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay FC Seoul, khép lại hai mùa giải thi đấu tại châu Á. Ở tuổi 33, Lingard vẫn ấp ủ tham vọng trở lại châu Âu chơi bóng.

