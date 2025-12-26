Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn sao tăng giá mạnh nhất Premier League

  • Thứ sáu, 26/12/2025 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

2 tân binh của Liverpool, Alexander Isak và Hugo Ekitike nằm trong số cầu thủ tăng giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh, theo thống kê từ Transfermarkt.

Nick Woltemade (7,5 triệu euro lên 70 triệu euro): Chỉ trong chưa đầy nửa mùa giải, mức giá của tiền đạo người Đức tăng vọt. Woltemade chứng minh Newcastle có sự đầu tư đúng đắn khi anh góp công vào 10 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, vượt xa những gì Alexander Isak làm tại Liverpool.
Alexander Isak (85 triệu euro lên 120 triệu euro): Chân sút người Thụy Điển sa sút nhưng giá trị vẫn tăng nhờ màn thể hiện ấn tượng từ mùa giải trước. Kể từ khi đến Liverpool, cầu thủ sinh năm 1999 mới ghi vỏn vẹn 2 bàn tại Ngoại hạng Anh.
Hugo Ekitike (40 triệu euro lên 85 triệu euro): Ekitike có giá rẻ hơn Isak nhưng hiệu quả anh mang đến lại vượt trội. Chân sút người Pháp ghi đến 8 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này nhưng thường xuyên phải ngồi dự bị cho đàn anh 26 tuổi.
Nico O'Rielly (0 lên 40 triệu euro): Cầu thủ sinh năm 2005 có mùa giải trưởng thành vượt bậc khi trở thành lựa chọn số một của Pep Guardiola cho vị trí hậu vệ trái. O'Rielly đá chính cho Man City 13 trận ở mùa này, góp 1 bàn và 3 kiến tạo.
Sandro Tonali (38 triệu euro lên 75 triệu euro): Tiền vệ người Italy trở lại mạnh mẽ sau án treo giò và đang được nhiều đội bóng lớn để mắt.
Antoine Semenyo (28 triệu euro lên 65 triệu euro): Cầu thủ chạy cánh người Ghana là bản hợp đồng trong mơ của Man Utd. Tuy nhiên, Man City nhảy vào và chuẩn bị hoàn tất thương vụ bom tấn từ Bournemouth với giá 65 triệu euro.
Elliott Anderson (24 triệu euro lên 60 triệu euro): Tiền vệ trụ người Anh được nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU săn đón. Tuy nhiên, Nottingham đang hét giá Anderson vượt ngưỡng 100 triệu euro.

Duy Anh

