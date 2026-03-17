Joao Felix hồi sinh từ vùng lạc lối

  • Thứ ba, 17/3/2026 10:14 (GMT+7)
Tiền đạo người Bồ Đào Nha hồi sinh mạnh mẽ tại Saudi Arabia và thừa nhận việc được trả về vị trí sở trường là chìa khóa cho phong độ hiện tại.

Từng là viên ngọc của Benfica, Felix không thể duy trì đà phát triển khi chuyển đến Atletico Madrid, rồi trôi dạt qua các bản hợp đồng cho mượn tại Chelsea, Barcelona và AC Milan mà không để lại dấu ấn rõ nét.

Bước ngoặt đến khi Al Nassr chi 30 triệu euro để đưa anh về Saudi Pro League. Ở tuổi 26, Felix cho thấy phiên bản trưởng thành và hiệu quả hơn. Anh không chỉ tái hiện kỹ năng sáng tạo mà còn trở thành nhân tố có thể tạo khác biệt trong những thời điểm đội bóng thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Điểm then chốt nằm ở cách sử dụng của HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân này kéo Felix về vị trí sở trường, gần khung thành và có nhiều tự do sáng tạo hơn. Chính cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận "lâu rồi mới được chơi ở vị trí thoải mái nhất". Phát biểu như lời nhắc lại những năm tháng bị sử dụng lệch vai trò trước đây.

Những con số phản ánh rõ sự hồi sinh. Felix ghi 21 bàn và có 15 kiến tạo sau 37 trận mùa này, trở thành một trong những cầu thủ hiệu quả nhất giải đấu. Phong độ ấy giúp anh trở lại tầm ngắm của các CLB lớn và mở ra cơ hội góp mặt trong kế hoạch của Roberto Martinez ở ĐTQG Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Sự nghiệp của Felix từng chững lại vì những lựa chọn chưa phù hợp. Nhưng tại Al Nassr, anh đang viết lại câu chuyện của mình. Felix không còn là thần đồng lạc lối, mà một cầu thủ biết cách phát huy đúng giá trị khi được đặt vào đúng vị trí.

Joao Felix giúp Al Nassr thắng nghẹt thở khi vắng Ronaldo

Pha đá phạt của Joao Felix tạo điều kiện để Simakan ghi bàn phút 95, giúp Al Nassr đánh bại NEOM và giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League.

07:22 8/3/2026

Ronaldo ghi bàn, Al-Nassr thắng đậm Al-Kholood

Cristiano Ronaldo lập công, Joao Felix tỏa sáng rực rỡ giúp Al-Nassr giành chiến thắng 3-0 trên sân Al-Kholood, qua đó áp sát ngôi đầu Saudi Pro League.

06:20 31/1/2026

Đối thủ xin lỗi Ronaldo vì gọi tên Messi

Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Al Ahli, ông Rui Pedro, đưa ra lời xin lỗi công khai dành cho hai ngôi sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo Al Nassr là Cristiano Ronaldo và João Félix.

07:08 4/1/2026

Khoảnh khắc viral của Ronaldo khi ngăn Felix ghi bàn Đoạn clip Cristiano Ronaldo phá bóng ngay trước mũi giày Joao Felix thu hút hàng triệu lượt xem trên X.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    'Hot girl bong da' Tran Thi Duyen gay chu y hinh anh

    'Hot girl bóng đá' Trần Thị Duyên gây chú ý

    11 phút trước 11:29 17/3/2026

    0

    Hậu vệ Trần Thị Duyên trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

