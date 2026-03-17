Joao Felix hồi sinh từ vùng lạc lối

Tiền đạo người Bồ Đào Nha hồi sinh mạnh mẽ tại Saudi Arabia và thừa nhận việc được trả về vị trí sở trường là chìa khóa cho phong độ hiện tại.

Felix đang hồi sinh tại Al Nassr.

Từng là viên ngọc của Benfica, Felix không thể duy trì đà phát triển khi chuyển đến Atletico Madrid, rồi trôi dạt qua các bản hợp đồng cho mượn tại Chelsea, Barcelona và AC Milan mà không để lại dấu ấn rõ nét.

Bước ngoặt đến khi Al Nassr chi 30 triệu euro để đưa anh về Saudi Pro League. Ở tuổi 26, Felix cho thấy phiên bản trưởng thành và hiệu quả hơn. Anh không chỉ tái hiện kỹ năng sáng tạo mà còn trở thành nhân tố có thể tạo khác biệt trong những thời điểm đội bóng thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Điểm then chốt nằm ở cách sử dụng của HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân này kéo Felix về vị trí sở trường, gần khung thành và có nhiều tự do sáng tạo hơn. Chính cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận "lâu rồi mới được chơi ở vị trí thoải mái nhất". Phát biểu như lời nhắc lại những năm tháng bị sử dụng lệch vai trò trước đây.

Những con số phản ánh rõ sự hồi sinh. Felix ghi 21 bàn và có 15 kiến tạo sau 37 trận mùa này, trở thành một trong những cầu thủ hiệu quả nhất giải đấu. Phong độ ấy giúp anh trở lại tầm ngắm của các CLB lớn và mở ra cơ hội góp mặt trong kế hoạch của Roberto Martinez ở ĐTQG Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Sự nghiệp của Felix từng chững lại vì những lựa chọn chưa phù hợp. Nhưng tại Al Nassr, anh đang viết lại câu chuyện của mình. Felix không còn là thần đồng lạc lối, mà một cầu thủ biết cách phát huy đúng giá trị khi được đặt vào đúng vị trí.

Khoảnh khắc viral của Ronaldo khi ngăn Felix ghi bàn Đoạn clip Cristiano Ronaldo phá bóng ngay trước mũi giày Joao Felix thu hút hàng triệu lượt xem trên X.