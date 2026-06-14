FIFA ép Ai Cập thay đổi trang phục sát World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) yêu cầu đội tuyển Ai Cập thực hiện hai thay đổi mang tính bắt buộc đối với trang phục thi đấu chính thức.

FIFA yêu cầu Ai Cập thay đổi áo đấu tại World Cup

Đội tuyển Ai Cập đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Bỉ tại bảng G. Tuy nhiên, đội hình "Các Pharaoh" sẽ không thể ra sân với diện mạo như kế hoạch ban đầu do những quy định khắt khe từ FIFA.

FIFA yêu cầu Ai Cập loại bỏ 7 ngôi sao trên huy hiệu của đội tuyển. Theo quy định của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới, các ngôi sao trên áo đấu chỉ được dùng để biểu thị số lần vô địch World Cup.

Trong khi đó, 7 ngôi sao của Ai Cập đại diện cho số lần đất nước này đăng quang tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Dù là quốc gia thành công nhất lịch sử giải đấu châu lục, Ai Cập vẫn buộc phải gỡ bỏ các biểu tượng này khi bước ra sân chơi thế giới.

Bên cạnh đó, thay đổi thứ hai liên quan đến chi tiết in ấn. Ai Cập thường sử dụng số áo màu vàng kim loại sang trọng ở phía sau. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ thiết kế này và yêu cầu chuyển sang sử dụng phông chữ màu trắng tiêu chuẩn. Mục đích của thay đổi này là nhằm đảm bảo tính dễ đọc và nhận diện cho trọng tài cũng như khán giả truyền hình.

Tại World Cup 2026, Ai Cập nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Iran. Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp Salah góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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