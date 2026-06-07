Sai lầm nối tiếp sai lầm, Brazil thắng sát nút Ai Cập

Ở trận giao hữu diễn ra sáng 7/6, đội tuyển Brazil khuất phục Ai Cập với tỷ số 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng quyết định của ngôi sao trẻ Endrick.

endrick tỏa sáng giúp Brazil đánh bại Ai Cập

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Ai Cập trên sân Huntington Bank Field là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội trước thềm World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, tuyển Brazil trải qua 90 phút đầy cảm xúc với những sai lầm sơ đẳng xen lẫn khoảnh khắc đẳng cấp của các ngôi sao.

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai bàn thắng sớm đều xuất phát từ lỗi cá nhân. Phút thứ 8, Bruno Guimaraes tận dụng sai lầm mất bóng ngay trước vòng cấm của Lasheen để dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Tuy nhiên, niềm vui của người Brazil "ngắn chẳng tày gang". Chỉ 3 phút sau, trung vệ Marquinhos mắc sai lầm tai hại với đường chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện cho Zico băng xuống hạ gục thủ thành Alisson, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, sức nóng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi Mohamed Salah phía Ai Cập và Endrick phía Brazil cùng được tung vào sân. Trong khi Salah nỗ lực tìm lại cảm hứng ghi bàn thì Endrick một lần nữa chứng minh tại sao anh là tương lai của bóng đá xứ Samba.

Phút 53, từ pha đột phá và kiến tạo dọn cỗ của Raphinha bên cánh trái, tiền đạo 18 tuổi đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm sấm sét, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi Ai Cập dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Cặp bài trùng Salah - Marmoush liên tục tạo sóng gió nhưng sự xuất sắc của thủ thành dự bị Shobeir và hàng thủ Brazil vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh.

Chiến thắng sát nút này giúp thầy trò Ancelotti có thêm sự tự tin trước khi di chuyển đến New Jersey cho trận mở màn World Cup gặp Morocco. Với Ai Cập, dù thất bại, màn trình diễn đầy kiên cường trước đối thủ xếp trên 23 bậc FIFA cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" tại giải đấu lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Đội tuyển Brazil đã đến Mỹ Những hình ảnh đầu tiên của Selecao trên đất Mỹ ngay lập tức được cập nhật vào trưa 3/6. Brazil vẫn là một trong những đội tuyển được chú ý nhất tại World Cup 2026.