Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sai lầm nối tiếp sai lầm, Brazil thắng sát nút Ai Cập

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở trận giao hữu diễn ra sáng 7/6, đội tuyển Brazil khuất phục Ai Cập với tỷ số 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng quyết định của ngôi sao trẻ Endrick.

endrick tỏa sáng giúp Brazil đánh bại Ai Cập

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Ai Cập trên sân Huntington Bank Field là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội trước thềm World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, tuyển Brazil trải qua 90 phút đầy cảm xúc với những sai lầm sơ đẳng xen lẫn khoảnh khắc đẳng cấp của các ngôi sao.

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai bàn thắng sớm đều xuất phát từ lỗi cá nhân. Phút thứ 8, Bruno Guimaraes tận dụng sai lầm mất bóng ngay trước vòng cấm của Lasheen để dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Tuy nhiên, niềm vui của người Brazil "ngắn chẳng tày gang". Chỉ 3 phút sau, trung vệ Marquinhos mắc sai lầm tai hại với đường chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện cho Zico băng xuống hạ gục thủ thành Alisson, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, sức nóng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi Mohamed Salah phía Ai Cập và Endrick phía Brazil cùng được tung vào sân. Trong khi Salah nỗ lực tìm lại cảm hứng ghi bàn thì Endrick một lần nữa chứng minh tại sao anh là tương lai của bóng đá xứ Samba.

Phút 53, từ pha đột phá và kiến tạo dọn cỗ của Raphinha bên cánh trái, tiền đạo 18 tuổi đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm sấm sét, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi Ai Cập dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Cặp bài trùng Salah - Marmoush liên tục tạo sóng gió nhưng sự xuất sắc của thủ thành dự bị Shobeir và hàng thủ Brazil vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh.

Chiến thắng sát nút này giúp thầy trò Ancelotti có thêm sự tự tin trước khi di chuyển đến New Jersey cho trận mở màn World Cup gặp Morocco. Với Ai Cập, dù thất bại, màn trình diễn đầy kiên cường trước đối thủ xếp trên 23 bậc FIFA cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" tại giải đấu lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Đội tuyển Brazil đã đến Mỹ Những hình ảnh đầu tiên của Selecao trên đất Mỹ ngay lập tức được cập nhật vào trưa 3/6. Brazil vẫn là một trong những đội tuyển được chú ý nhất tại World Cup 2026.

Sao World Cup đặt tên Neymar cho con trai

Anibal Godoy, đội trưởng tuyển Panama, đã đặt tên con trai đầu lòng theo Neymar vì quá ngưỡng mộ siêu sao người Brazil.

20 giờ trước

Tình hình đáng lo ngại của Neymar

Neymar vẫn phải ở lại căn cứ tại New Jersey để điều trị chấn thương bắp chân, chính thức bỏ lỡ trận giao hữu cuối cùng của Brazil với Ai Cập.

07:45 5/6/2026

MU trao số áo cực hiếm cho Ederson?

Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson, MU được cho là cân nhắc để tiền vệ người Brazil khoác một trong những số áo hiếm nhất lịch sử CLB.

07:02 4/6/2026

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Huy Trưởng

brazil giao hữu ai cập Tuyển Brazil brazil giao hữu ai cập

    Đọc tiếp

    Mbappe rot gia hinh anh

    Mbappe rớt giá

    17 phút trước 08:24 7/6/2026

    0

    Kylian Mbappe bị giảm 20 triệu euro giá trị chuyển nhượng, trong khi Julian Alvarez chạm mốc 100 triệu euro và Lamine Yamal độc chiếm ngôi đầu thế giới.

    10 cau thu tu do dat gia nhat he 2026 hinh anh

    10 cầu thủ tự do đắt giá nhất hè 2026

    52 phút trước 07:48 7/6/2026

    0

    Hàng loạt ngôi sao giá trị cao sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè 2026, mở ra cơ hội vàng cho các đội bóng châu Âu săn "món hời" trên thị trường chuyển nhượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý