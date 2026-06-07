Sao Brazil bật khóc vì chấn thương, nguy cơ lỡ World Cup

Tuyển Brazil đứng ngồi không yên sau khi hậu vệ Wesley rời sân trong nước mắt vì chấn thương ở trận giao hữu với Ai Cập sáng 7/6.

Hậu vệ Wesley dính chấn thương ở trận đấu với Ai Cập

Hậu vệ Wesley phải đối mặt với cuộc chạy đua với thời gian để kịp tham dự World Cup 2026, sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong trận giao hữu cuối cùng của Brazil.

Ngôi sao thuộc biên chế AS Roma buộc phải rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu trong trận thắng 2-1 Ai Cập. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Wesley khi anh rời sân vì đau vùng bẹn trái dấy lên lo ngại về một ca chấn thương dài hạn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti xác nhận tình hình không mấy khả quan: "Wesley đang được bộ phận y tế theo dõi sát sao. Cậu ấy gặp vấn đề về cơ và chúng tôi phải chờ kết quả chẩn đoán cuối cùng vào ngày mai. Tôi vẫn hy vọng Wesley đủ thời gian hồi phục để đồng hành cùng đội tuyển, nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi buộc phải triệu tập người thay thế".

Sự cố của Wesley là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của chiến lược gia người Italy. Tại World Cup lần này, Brazil nằm ở bảng C, sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Morocco (14/6). Sau đó, "Selecao" lần lượt đối đầu với Haiti (20/6) và Scotland (25/6).

Nếu kết quả kiểm tra y tế cho thấy cơ bẹn bị rách sâu, Ancelotti sẽ chỉ có chưa đầy 24 giờ trước trận mở màn để thực hiện quyền thay đổi nhân sự cuối cùng theo quy định của FIFA.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.