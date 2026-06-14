Khoảnh khắc xấu hổ của Kane

Đoạn video do tuyển Anh đăng tải vô tình ghi lại khoảnh khắc ngượng ngùng của Harry Kane, khiến người hâm mộ được phen cười nghiêng ngả.

Hình ảnh thay đồ của Kane vô tình được công khai.

Trước khi ra quân ở World Cup 2026, các tuyển thủ Anh tham gia buổi chụp hình truyền thống để phục vụ công tác truyền thông. Trong đoạn video được Liên đoàn Bóng đá Anh đăng tải trên mạng xã hội, các cầu thủ lần lượt thay trang phục tập luyện sang bộ đồ lịch lãm gồm quần tây, áo polo và áo khoác.

Tuy nhiên, tâm điểm bất ngờ lại thuộc về Kane. Khi đang thay đồ, chân sút số một tuyển Anh bị máy quay ghi lại khoảnh khắc chỉ mặc đồ lót trong lúc chuẩn bị trang phục cho buổi chụp hình. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi từ người hâm mộ.

Nhiều CĐV hài hước đặt câu hỏi vì sao đội ngũ truyền thông của tuyển Anh lại quyết định đăng tải hình ảnh nhạy cảm của thủ quân "Tam sư". Một số khác còn liên hệ sự việc với vụ mất cắp trang thiết bị mà tuyển Anh vừa gặp phải tại Mỹ.

Một số đôi giày thi đấu và vật dụng tập luyện của đội tuyển bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển đến đại bản doanh. Từ đó, nhiều người đùa rằng "kẻ trộm lấy luôn quần của Harry Kane" hay "Tam sư bị lấy sạch đồ đến mức đội trưởng phải chạy quanh trong đồ lót".

Dù trở thành nhân vật chính của một tình huống "lộ hàng" hài hước ngoài sân cỏ, Kane chắc chắn sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn là trận ra quân World Cup 2026 gặp Croatia vào ngày 18/6.

Đó được xem là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất bảng L khi Croatia từng đánh bại tuyển Anh ở bán kết World Cup 2018. Với chiến thắng thuyết phục trước New Zealand và Costa Rica trong giai đoạn chuẩn bị, thầy trò HLV Thomas Tuchel rất tự tin hướng tới màn khởi đầu thuận lợi.