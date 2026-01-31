Ronaldo ghi bàn, Al-Nassr thắng đậm Al-Kholood

Cristiano Ronaldo lập công, Joao Felix tỏa sáng rực rỡ giúp Al-Nassr giành chiến thắng 3-0 trên sân Al-Kholood, qua đó áp sát ngôi đầu Saudi Pro League.

Ronaldo tiến gần kỉ lục 1000 bàn. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 31/1, Al Nassr tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Saudi Pro League với chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Al-Kholood thuộc khuôn khổ vòng 18 giải Saudi Pro League.

Trong một trận đấu mà đội khách hoàn toàn áp đảo, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số, còn Joao Felix trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của Al Nassr.

Ngay từ những phút đầu, Al Nassr đã đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép liên tục. Felix và Sadio Mane phối hợp ăn ý, mang đến cơ hội sớm cho đội khách, nhưng các pha dứt điểm chưa đủ chính xác.

Ronaldo cũng sớm lên tiếng với một cú sút bị phá ngay trên vạch vôi, trước khi bỏ lỡ thêm một tình huống đánh đầu ở cự ly gần. Dù vậy, thế trận trong hiệp một cho thấy sự vượt trội rõ ràng của Al Nassr, trong khi Al Kholood chủ yếu chống đỡ.

Bước ngoặt đến chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Từ một pha thoát xuống thông minh, Joao Felix phá bẫy việt vị rồi căng ngang thuận lợi để Ronaldo đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Al Nassr. Đây là bàn thắng thứ 17 của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Saudi Pro League mùa này, giúp anh tiếp tục bám đuổi cuộc đua Vua phá lưới.

Sự hưng phấn được đội khách nhanh chóng cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai. Phút 52, Mohamed Simakan bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc do Felix thực hiện, nhân đôi cách biệt. Với hai đường kiến tạo, tiền đạo 26 tuổi trở thành tâm điểm trong mọi pha lên bóng của Al Nassr, khiến hàng thủ Al Kholood liên tục rơi vào trạng thái bị động.

Mọi hy vọng của đội chủ nhà gần như chấm dứt khi đội trưởng Hatan Bahbri nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống thúc cùi chỏ với Simakan, được xác định qua VAR. Chơi thiếu người, Al Kholood không còn khả năng phản kháng. Đến cuối trận, Ramzi Solan phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Kingsley Coman lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Al Nassr có chiến thắng thứ tư liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn ba điểm. Trong một tập thể vận hành trơn tru, Joao Felix nổi bật với màn trình diễn toàn diện, còn Ronaldo tiếp tục cho thấy giá trị ở những khoảnh khắc quyết định, trở thành điểm tựa vững chắc cho tham vọng vô địch của Al Nassr.