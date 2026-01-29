Mbappe xô đổ kỷ lục của Ronaldo

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp của ngôi sao lớn khi đi vào lịch sử UEFA Champions League.

Mbappe phá kỷ lục của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong thất bại 2-4 của Real Madrid trước Benfica rạng sáng 29/1, Mbappe ghi bàn thắng thứ 12 và 13 tại Champions League mùa này. Đây cũng là số bàn thắng giúp chân sút người Pháp thiết lập kỷ lục mới về số pha lập công nhiều nhất mà một cầu thủ ghi được ở giai đoạn vòng bảng/vòng phân hạng của một mùa giải Champions League.

Mbappe phá kỷ lục trước đó vốn thuộc về Cristiano Ronaldo, người từng ghi 11 bàn cho Real Madrid ở vòng bảng Champions League mùa giải 2015/16. Suốt gần một thập kỷ, thành tích này vẫn đứng vững, cho đến khi Mbappe vượt qua.

Việc xô đổ kỷ lục của huyền thoại sân chơi Champions League càng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Mbappe tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ cho rằng thành tích của Mbappe có phần được tạo điều kiện nhờ sự thay đổi thể thức thi đấu tại Champions League.

Kể từ mùa giải 2024/25, các CLB tham dự Champions League phải thi đấu 8 trận ở vòng phân hạng, trong khi trước đó các đội chỉ đá 6 trận mỗi mùa tại vòng bảng. Việc thi đấu nhiều hơn 2 trận giúp Mbappe có thêm cơ hội để vượt qua kỷ lục của Ronaldo.

Với 13 bàn thắng tại Champions League mùa này, Mbappe đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn người xếp sau là Harry Kane tới 5 bàn.

Mbappe thất vọng sau trận thua Benfica. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo sinh năm 1998 liên tục tỏa sáng trong thời gian qua, song không thể giúp Real Madrid giành vé trực tiếp vào vòng knock-out Champions League. Phát biểu sau trận thua Benfica, Mbappe thẳng thắn chia sẻ: "Những gì xảy ra hôm nay là không bình thường. Bàn thua thứ tư là nỗi hổ thẹn của chúng tôi. Real Madrid phải thay đổi. Vị trí ngoài top 8 là hậu quả mà chúng tôi phải chấp nhận".

Trong bối cảnh hàng công Real Madrid đang thiếu ổn định, Mbappe sẽ buộc phải tiếp tục duy trì phong độ săn bàn ấn tượng nếu muốn giúp đội bóng Hoàng gia tiến sâu tại giải đấu năm nay.

