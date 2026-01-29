12 đội bị loại khỏi Champions League

Napoli gây thất vọng khi phải dừng chân sớm ở Champions League mùa này.

Hojlund cùng đồng đội bị loại sớm.

Marseille, Pafos, Royale Union SG, PSV, Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Slavia Prague, Villarreal và Kairat là những đại diện sớm phải nói lời chia tay Champions League ngay sau vòng phân hạng.

Trong số những cái tên bị loại, Napoli để lại nhiều tiếc nuối nhất. Đoàn quân của Antonio Conte dự Champions League với tư cách nhà đương kim vô địch Serie A. Tuy nhiên, CLB chủ sân Diego Maradona chỉ giành vỏn vẹn 2 trận thắng, còn lại là 2 trận hòa và nhận đến 4 thất bại.

Ở lượt cuối, đại diện Italy có lợi thế lớn nhưng vẫn để Chelsea lội ngược dòng thắng 3-2, qua đó kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 30 trong số 36 đội tham dự.

Phát biểu sau kết quả tệ hại, HLV Cote cho biết: "Tôi rất tự hào và hài lòng vì dù thiếu hơn nửa đội hình, chúng tôi vẫn chơi tốt hơn Chelsea. Napoli xứng đáng nhận được nhiều hơn. Đừng quên rằng Chelsea đã vô địch Club World Cup và sở hữu những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi đã chơi ngang tầm với họ. Thật đáng tiếc, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được vào vòng play-off".

Trong khi đó, Marseille bị loại đầy cay đắng. Ở lượt cuối, Mason Greenwood cùng đồng đội chỉ cần hòa nhưng lại để thua Club Brugge 3 bàn không gỡ. Đội bóng Pháp vừa không có điểm, vừa khiến hiệu số giảm mạnh, từ đó mở ra cơ hội cho Benfica chiếm vị trí thứ 24, đồng nghĩa với suất cuối cùng vào vòng play-off.

Ngoài ra, Bilbao, Ajax và Villarreal cũng ít nhiều gây thất vọng khi sở hữu đội hình được định giá hàng trăm triệu euro nhưng không thể qua vòng phân hạng.