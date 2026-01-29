Van Dijk đi vào lịch sử Champions League

Virgil van Dijk khắc tên mình vào lịch sử Champions League theo cách không thể ấn tượng hơn trong đêm Anfield bùng nổ.

Van Dijk rực sáng trước Qarabag. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà, Liverpool phô diễn sức mạnh khi đè bẹp Qarabag với tỷ số 6-0, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Trận đấu còn chứng kiến cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Theo Opta, Van Dijk trở thành trung vệ đầu tiên có 3 pha kiến tạo trong một trận Champions League, thành tích cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện của đội trưởng Liverpool cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Ngay từ những phút đầu, Liverpool áp đảo hoàn toàn đối thủ. Phút 15, từ một tình huống dâng cao tham gia tấn công, Van Dijk có pha kiến tạo đầu tiên để Alexis Mac Allister mở tỷ số.

Đến phút 57, trung vệ người Hà Lan tiếp tục góp công trong bàn nâng tỷ số lên 4-0 của Hugo Ekitike cho Liverpool. Trước khi trận đấu khép lại, đội trưởng của “Lữ đoàn đỏ” hoàn tất cú hat-trick kiến tạo bằng đường chuyền dọn cỗ cho Federico Chiesa lập công.

Van Dijk trong vòng vây cầu thủ Qarabag. Ảnh: Reuters.

Ba pha kiến tạo trong vai trò trung vệ phản ánh sự tiến hóa trong lối chơi của Van Dijk. Không đơn thuần là "lá chắn thép" trước khung thành, ngôi sao người Hà Lan còn cho thấy khả năng chuyền bóng dài và đọc trận đấu xuất sắc.

Chiến thắng 6-0 trước Qarabag cũng chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Liverpool về mặt thống kê. Opta chỉ ra rằng đội bóng áo đỏ tung ra tới 38 cú sút, con số cao thứ hai trong lịch sử Champions League kể từ khi dữ liệu được thu thập từ mùa 2003/04. Chỉ duy nhất Bayern Munich (43 cú sút trong trận chung kết năm 2012 gặp Chelsea) có thành tích cao hơn.

Với chiến thắng tưng bừng này, Liverpool hiên ngang tiến vào vòng 1/8 Champions League, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại đấu trường châu Âu.