Raheem Sterling rời Chelsea

Raheem Sterling chia tay Chelsea sau 3 năm rưỡi gắn bó, sớm hơn 18 tháng so với thời hạn hợp đồng ban đầu.

Sterling trở thành cầu thủ tự do.

Trong thông báo ngắn gọn dài 60 từ, đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo hình thức đồng thuận, qua đó giúp Sterling trở thành cầu thủ tự do ngay trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 khép lại.

"Chúng tôi cảm ơn Raheem vì những đóng góp trong thời gian khoác áo Chelsea và chúc anh mọi điều tốt đẹp ở chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp", thông báo vào rạng sáng 29/1 của Chelsea có đoạn.

Ở tuổi 31, Sterling rời Chelsea trong bối cảnh không còn ra sân cho đội bóng kể từ tháng 5/2024, dù vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB với mức đãi ngộ được cho là khoảng 325.000 bảng/tuần. Nếu tiếp tục ở lại đến hết hợp đồng vào mùa hè 2027, Chelsea có thể phải chi tới 25 triệu bảng tiền lương cho ngôi sao người Anh.

Sterling gia nhập Chelsea từ Man City vào mùa hè 2022 với mức phí 47,5 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại của giới chủ mới, thời điểm Todd Boehly kiêm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao tạm quyền. Anh ra sân tổng cộng 81 trận trên mọi đấu trường trong màu áo "The Blues", trước khi trải qua mùa giải 2024/25 dưới dạng cho mượn tại Arsenal.

Sau khi trở lại Chelsea hè vừa qua, Sterling không còn tập luyện cùng đội một. Dù nhận được sự quan tâm từ Fulham, Napoli và một số CLB khác, cầu thủ chạy cánh này không mặn mà với phương án tiếp tục ra đi theo dạng cho mượn. Thay vào đó, anh ưu tiên một bản hợp đồng dài hạn, mang lại sự ổn định và một khởi đầu mới.

Giờ thì Sterling trở thành cầu thủ tự do và có thể đàm phán với bất kỳ CLB nào.