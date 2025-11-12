Sterling chống trả trộm có dao

Raheem Sterling đối đầu trực tiếp với nhóm trộm đeo mặt nạ mang theo dao, khi chúng đột nhập vào nhà riêng của anh vào cuối tuần qua.

Sterling và bạn gái.

Theo Mirror, Sterling và cả gia đình khi đó đang có mặt trong biệt thự, thì nghe thấy tiếng động lạ từ tầng trên. Nhóm trộm lẻn vào nhà qua tầng thượng. Hành động theo bản năng, Sterling lập tức đảm bảo an toàn cho bạn gái Paige Milian cùng hai con nhỏ – Thiago (8 tuổi) và Thai Cruz (6 tuổi) – trước khi một mình lên tầng trên đối mặt với nhóm tội phạm.

May mắn thay, sau khi bị Sterling phát hiện ngay tại chỗ, nhóm trộm bỏ chạy mà không lấy đi bất kỳ tài sản nào. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với các cầu thủ bóng đá nổi tiếng tại Anh, đặc biệt khi các vụ trộm có vũ trang ngày càng gia tăng.

Trước đây, Sterling cũng từng lên tiếng về vấn đề này sau những lần nhà anh bị đột nhập. Rất may, cả gia đình Sterling đều an toàn và không ai bị thương.

Sterling hiện vẫn phải tập riêng cùng trung vệ Axel Disasi, tách biệt hoàn toàn với đội một Chelsea. Anh thậm chí còn không góp mặt trong ảnh chụp chính thức của CLB cho mùa giải 2025/26.

Theo báo chí Anh, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) liên hệ Chelsea để đảm bảo Sterling vẫn được sử dụng cơ sở vật chất và HLV riêng trong thời gian chờ chuyển nhượng tháng 1.

Sterling gia nhập Chelsea từ Manchester City năm 2022 với giá 47,5 triệu bảng, hiện còn hai năm hợp đồng trị giá hơn 300.000 bảng mỗi tuần. Sau mùa giải cho mượn kém vui ở Arsenal - chỉ ghi 1 bàn trong 28 trận - anh từ chối Napoli, Bayern Munich và một số CLB London để ở gần gia đình.

Ngoài việc duy trì thể lực với đội ngũ riêng do chuyên gia Ben Rosenblatt (cựu thành viên tuyển Anh) dẫn dắt, Sterling còn dồn tâm huyết cho RS7 Academy. Học viện này đang mở rộng hợp tác với nhiều trường học tại London để tổ chức các buổi huấn luyện cộng đồng.