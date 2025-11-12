Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mudryk tái xuất giữa tâm bão doping

  • Thứ tư, 12/11/2025 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau gần một năm vắng bóng, Mykhailo Mudryk bất ngờ tái xuất. Ngôi sao người Ukraine xuất hiện trong một dự án phim tại quê nhà, vẫn mặc quần thể thao của Chelsea.

Mudryk tái xuất giữa tâm bão doping.

Mudryk, 24 tuổi, chưa ra sân kể từ trận đấu ở Europa Conference League vào tháng 11 năm ngoái. Ngôi sao Chelsea bị đình chỉ thi đấu vì mẫu xét nghiệm dương tính với chất meldonium. Dù phủ nhận mọi cáo buộc, cầu thủ chạy cánh trị giá 88 triệu bảng gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá suốt nhiều tháng qua.

Theo Daily Mail, Mudryk tham gia một bộ phim về CLB cũ Shakhtar Donetsk và cuộc chiến ở Ukraine. Hình ảnh mới cho thấy anh xuất hiện với phong cách điềm tĩnh, tóc cắt ngắn gọn gàng, khác hẳn diện mạo trước đây.

Vụ việc của Mudryk vẫn chưa có kết luận. Anh đang chờ kết quả mẫu “B”, kết quả này sẽ quyết định liệu cầu thủ có phạm lỗi doping hay không. Nếu bị buộc tội, Mudryk có thể nhận án cấm dài hạn, tương tự trường hợp của Paul Pogba trước đây.

Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) Witold Banka cho biết tổ chức vẫn chờ quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Anh. Sau đó, WADA sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ và có thể kháng cáo nếu cho rằng án phạt quá nhẹ hoặc quá nặng.

Mudryk khẳng định: “Tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng chất cấm. Tôi tin mình vô tội và sẽ sớm trở lại sân cỏ”.

Một năm trước, anh còn là niềm hy vọng của Chelsea. Giờ đây, Mudryk chỉ còn biết chờ phán quyết để xem liệu hành trình bóng đá của mình có được phép tiếp tục.

Hà Trang

