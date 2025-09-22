Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự thật vụ Mudryk rẽ hướng sang điền kinh

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:28 (GMT+7)
  • 06:28 22/9/2025

Giữa lúc sự nghiệp bóng đá bị treo vì án doping, tin đồn Mudryk chuyển sang chạy điền kinh gây xôn xao, nhưng Liên đoàn Điền kinh Ukraine sớm dập tắt khả năng viển vông này.

Án doping dần khép lại cánh cửa bóng đá, nhưng điền kinh cũng chưa chắc mở ra với Mudryk.

Mykhailo Mudryk - bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử Chelsea, đang đối diện với tương lai mịt mù sau án treo giò vì cáo buộc doping. Trong bối cảnh đó, xuất hiện tin đồn tiền vệ 24 tuổi chuẩn bị rẽ hướng sang điền kinh, với tham vọng góp mặt tại Olympic Los Angeles 2028.

Theo Marca, Mudryk bắt đầu tập luyện cùng đội tuyển điền kinh Ukraine, thậm chí làm việc với các cựu VĐV Olympic để chuẩn bị cho mục tiêu trở thành VĐV chạy nước rút chuyên nghiệp. Nguồn tin này còn nhấn mạnh: "Con đường đến Olympic không dễ dàng. Mudryk phải đạt chuẩn tối thiểu của Liên đoàn Điền kinh Thế giới và vượt qua vòng tuyển chọn quốc gia vào năm 2027".

Trước làn sóng tin đồn, Liên đoàn Điền kinh Ukraine (UAF) chính thức phản hồi. Phát biểu với trang Dynamo.Kyiv.Ua, bà Olha Nikolaiyenko - thư ký báo chí của UAF, khẳng định: "Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Mudryk".

Khi được hỏi liệu việc cầu thủ Chelsea gia nhập đội điền kinh quốc gia có khả thi hay không, bà trả lời dứt khoát: "Khi cuộc điều tra về cáo buộc doping của Mudryk vẫn đang diễn ra, đây không thể và sẽ không là chủ đề để bàn đến".

Chủ tịch Liên đoàn, bà Olga Saladukha, cũng phủ nhận với truyền thông: "Mudryk không hề tập luyện cùng đội tuyển điền kinh quốc gia, và chúng tôi cũng chưa từng có bất kỳ cuộc thảo luận nào về chuyện anh ấy chuyển sang điền kinh".

Mudryk từng khiến CĐV Chelsea ngỡ ngàng khi đạt tốc độ 36,63 km/h ngay trong trận ra mắt Premier League hồi tháng 1/2023. Kể từ trận đấu ở Europa Conference League gặp Heidenheim vào tháng 11/2024, Mudryk chưa ra sân cho Chelsea.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

