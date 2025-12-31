Odegaard xứng danh thủ lĩnh của Arsenal

Martin Odegaard vừa có hai màn trình diễn xuất sắc trước Brighton và Aston Villa, qua đó khép lại mọi tranh luận quanh băng đội trưởng ở Arsenal.

Martin Odegaard vừa có hai màn trình diễn xuất sắc trước Brighton và Aston Villa.

Khi tiền vệ người Na Uy đạt thể trạng tốt nhất, anh không chỉ là nhạc trưởng trong hệ thống của Mikel Arteta mà còn là thước đo cho tham vọng vô địch của “Pháo thủ”.

Khi đội trưởng tìm lại nhịp thở

Có một nghịch lý thú vị ở Arsenal mùa này. Trong lúc Declan Rice được ca ngợi như biểu tượng mới của tinh thần chiến đấu, người đội trưởng chính thức lại âm thầm rời khỏi tâm điểm.

Những chấn thương vai rồi đầu gối cắt vụn nhịp thi đấu của Martin Odegaard, khiến anh chơi ngắt quãng và không thể hiện trọn vẹn những gì từng làm nên thương hiệu. Từ đó, những câu hỏi xuất hiện. Liệu đã đến lúc thay đổi băng đội trưởng?

Hai trận gặp Brighton và Aston Villa cho thấy câu trả lời. Trước Brighton, Odegaard mở tỷ số bằng cú sút xa mạnh mẽ, một bàn thắng mang tính giải tỏa hơn là đơn thuần kỹ thuật. Còn trong trận thắng Villa 4-1 rạng sáng 31/12, Arsenal chơi thứ bóng đá khiến đối thủ nghẹt thở, và mọi đường nét đều đi qua đội trưởng của họ.

Odegaard không chỉ hiện diện trong các pha xử lý cuối cùng. Anh là người định hình nhịp điệu, yêu cầu bóng ở mọi điểm nóng.

Khi đồng đội cầm bóng, Odegaard liên tục chỉ tay, kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Có thời điểm cuối trận, Arsenal như chơi bóng bằng tín hiệu không lời, và Odegaard là người cầm bản đồ.

Khi đồng đội cầm bóng, Odegaard liên tục chỉ tay, kéo giãn khối phòng ngự đối phương.

Bàn thắng thứ hai vào lưới Villa là minh họa hoàn hảo cho sự trở lại này. Odegaard tắc bóng ở giữa sân, một kỹ năng từng bị xem là điểm yếu của anh.

Từ đó, tiền vệ người Na Uy lao thẳng vào trung lộ, rồi tung đường chọc khe tinh tế cho Martin Zubimendi. Một pha xử lý gói gọn hai mặt trong lối chơi của Odegaard hiện tại: quyết liệt khi không bóng và tinh tế khi có bóng.

Những con số không biết nói dối. Trước Villa, Odegaard là cầu thủ Arsenal có nhiều cú sút nhất, nhiều lần chạm bóng nhất ở 1/3 cuối sân, nhiều đường chuyền tạo áp lực nhất. Anh cũng là người thắng nhiều tranh chấp nhất trong đội và đoạt lại bóng nhiều hơn bất kỳ ai.

Tại Premier League mùa này, Odegaard có trung bình hơn 2,5 đường chuyền quyết định mỗi trận, tỷ lệ chuyền chính xác trên 88% và hơn 7 lần thu hồi bóng. Đây không còn là tiền vệ công thuần túy, mà là một tiền vệ toàn diện.

Sự tiến hóa của tuyến giữa Arsenal

Sự trở lại của Odegaard trùng khớp với một thay đổi lớn trong cấu trúc tuyến giữa Arsenal. Sự xuất hiện của Martin Zubimendi giúp vai trò phòng ngự được phân bổ linh hoạt hơn.

Zubimendi giữ nhịp phía sau, nhưng không còn đứng yên. Anh sẵn sàng dâng cao, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm. Ngược lại, Odegaard lùi sâu hơn để tổ chức và kích hoạt pressing.

Tại Premier League mùa này, Odegaard có trung bình hơn 2,5 đường chuyền quyết định mỗi trận, tỷ lệ chuyền chính xác trên 88% và hơn 7 lần thu hồi bóng.

Ở bàn thắng thứ hai trước Villa, ranh giới giữa “tiền vệ trụ” và “tiền vệ công” gần như bị xóa nhòa. Chính Odegaard là người đoạt bóng, còn Zubimendi là người kết thúc. Đây là điều Arsenal hiếm khi làm được trong những mùa trước, khi vai trò của từng tiền vệ được phân định khá cứng nhắc.

Sự linh hoạt này khiến Arsenal khó bị bắt bài hơn. Họ tạo ra mật độ áp lực dày đặc ở trung tuyến, buộc đối thủ phải chuyền vội.

Khi giành lại bóng, Arsenal lập tức tổ chức phản công với tốc độ cao. Ở đó, Odegaard là người đưa ra quyết định đầu tiên, quyết định hướng tấn công, quyết định nhịp điệu của toàn đội.

Tác động của Odegaard còn thể hiện rõ ở câu chuyện của Eberechi Eze. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí số 10. Nhưng kể từ khi Odegaard đạt thể trạng tốt nhất đầu tháng này, Eze gần như biến mất khỏi đội hình chính.

Ba vòng gần nhất tại Premier League, tiền vệ người Anh không chơi phút nào. Thông điệp rất rõ ràng. Khi Odegaard khỏe mạnh, không ai có thể thay thế.

Niềm tin ấy không chỉ đến từ Arteta. Trước mùa giải, phòng thay đồ Arsenal bỏ phiếu bầu đội trưởng. Odegaard thắng áp đảo. Arteta mô tả đó là chiến thắng “cách biệt một dặm”.

Những lời kêu gọi thay đổi băng đội trưởng vì thế chỉ tồn tại ngoài cổng sân tập. Bên trong, Odegaard chưa bao giờ mất vị thế.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng khốc liệt, phong độ của Odegaard mang ý nghĩa quyết định. Khi tiền vệ người Na Uy chơi đúng khả năng, Arsenal không chỉ thắng mà thắng theo cách của một ứng viên vô địch. Họ không còn sống bằng khoảnh khắc cá nhân, mà vận hành như một cỗ máy có tổ chức, nơi mọi đường bóng đều có mục đích.

Arsenal gửi đi nhiều tuyên bố trong chiến thắng trước Aston Villa. Nhưng tuyên bố mạnh mẽ nhất nằm ở hình ảnh Odegaard đứng giữa sân, tay chỉ đạo, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khoảng trống. Đó là hình ảnh của một đội trưởng trở lại đúng lúc. Và với Odegaard như thế, giấc mơ lớn của “Pháo thủ” không còn là điều xa vời.