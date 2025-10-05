Arsenal gặp nguy với Odegaard

Tiền vệ đội trưởng của Arsenal gặp phải chấn thương dây chằng chéo sau trận thắng West Ham 2-0 hôm 4/10.

Arsenal lo lắng về Odegaard.

Tối 5/10, Arsenal thông báo Martin Odegaard gặp chấn thương dây chằng chéo giữa ở đầu gối trái, buộc anh phải rút lui khỏi danh sách triệu tập của đội tuyển Na Uy cho các trận đấu quốc tế sắp tới.

Chỉ sau 30 phút thi đấu tại Emirates ở màn so tài với West Ham thuộc vòng 7 Premier League, Odegaard bị đau ở đầu gối trái và phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Martin Zubimendi.

Đây là tổn thất lớn cho cả đội tuyển Na Uy và Arsenal, nơi Odegaard đang giữ vai trò quan trọng trong lối chơi. Anh sẽ được đội ngũ y tế của câu lạc bộ theo dõi sát sao tại Trung tâm Huấn luyện Sobha Realty trong suốt kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Hiện chưa rõ tiền vệ này có phải lên bàn mổ hay không, nhưng chấn thương dây chằng chéo luôn rất nguy hiểm với các cầu thủ chuyên nghiệp.

Sự vắng mặt của Odegaard có thể ảnh hưởng đến chiến lược của huấn luyện viên Mikel Arteta trong các trận đấu quan trọng sắp tới tại Premier League và Champions League.

Với đội tuyển Na Uy, việc thiếu vắng Odegaard cũng là một thách thức lớn khi họ chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026 vào tháng này.