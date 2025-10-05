Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu của MU

  • Chủ nhật, 5/10/2025 21:43 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Tổ chức điều hành trọng tài Premier League (PGMOL) thừa nhận sai sót nghiêm trọng trong trận MU thua Brentford 1-3 thuộc vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Trọng tài sai lầm khi không truất quyền thi đấu cầu thủ Brentford.

Theo tiết lộ từ nội bộ MU, Howard Webb - người đứng đầu tổ chức điều hành trọng tài Premier League (PGMOL), liên hệ trực tiếp với đội bóng để xác nhận quyết định không truất quyền thi đấu đối với Nathan Collins là "sai lầm rõ ràng".

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 72, khi tiền đạo Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ thành Brentford và bị Nathan Collins kéo ngã trong vùng cấm. Trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng, còn VAR không can thiệp. Sau trận, trung tâm VAR giải thích: "Mbeumo chưa kiểm soát hoàn toàn bóng nên không đủ điều kiện xác định cơ hội ghi bàn rõ ràng".

Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU, gồm Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox, gửi yêu cầu làm rõ tình huống đến PGMOL. Phía ông Webb sau khi xem lại băng hình thừa nhận quyết định trên là sai, đồng thời gửi lời xin lỗi đến câu lạc bộ.

MU không công khai khiếu nại, nhưng nguồn tin nội bộ cho biết CLB đánh giá cao "sự thẳng thắn và minh bạch" từ ông Webb. Sai lầm nói trên ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu, khi tỷ số lúc đó là 2-1 cho Brentford. Nếu Collins bị đuổi, khả năng MU giành ít nhất một điểm hoặc thậm chí thắng ngược là hoàn toàn có thể xảy ra.

Với việc HLV Ruben Amorim chịu sức ép lớn sau chuỗi kết quả tệ hại, quyết định sai lầm của trọng tài được xem là yếu tố góp phần khiến "ghế nóng" ở Old Trafford thêm phần lung lay.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Minh Nghi

trận đấu của MU MU Brentford Trọng tài sai lầm

