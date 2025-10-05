Leny Yoro chẳng phải cú lừa với MU

Chỉ trong hơn một năm, Leny Yoro đi từ nỗi thất vọng thành niềm tin mới ở Old Trafford.

Yoro ngày càng trưởng thành ở MU.

Từ một “canh bạc” bị hoài nghi, trung vệ 19 tuổi người Pháp giờ đang trở thành nền móng cho hàng thủ Manchester United thời Ruben Amorim.

Từ thất vọng đến tái sinh

Khi MU chi 62 triệu euro để chiêu mộ Yoro từ Lille mùa hè năm 2024, nhiều người tin rằng họ có một viên ngọc thô. Nhưng mùa giải đầu tiên của anh lại là cơn ác mộng. Một chấn thương bàn chân nghiêm trọng khiến Yoro chỉ ra sân 17 trận trên mọi đấu trường, trong đó chỉ 9 lần đá chính ở Premier League. Hàng thủ “Quỷ đỏ” thủng lưới 54 bàn - nhiều nhất so với nhóm sáu đội đầu bảng - và cái tên Yoro bị liệt vào danh sách “tài năng chưa sẵn sàng cho bóng đá Anh”.

Thậm chí, vào đầu hè 2025, báo chí Anh còn đưa tin United sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị trên 40 triệu euro cho Yoro. Nhưng Amorim, người vừa đến Old Trafford được vài tháng, kiên quyết giữ anh ở lại. “Cậu ấy chỉ cần một mùa để hiểu tốc độ Premier League là gì,” HLV người Bồ Đào Nha nói ngắn gọn. Và thực tế đang chứng minh ông đúng.

Sau 7 vòng Premier League mùa 2025/26, Yoro ra sân 453 phút (theo số liệu từ WhoScored). Anh có trung bình 3,8 pha tắc bóng và 5,1 lần cắt bóng mỗi trận, tỷ lệ không chiến thành công đạt 71% - cao nhất đội. Ở trận thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10, Yoro hoàn thành 91% đường chuyền, 6 lần thu hồi bóng và không phạm lỗi nào. Những con số khô khan ấy phác họa rõ nét hình ảnh một cầu thủ đang ngày càng tự tin.

Yoro chơi hay trong ngày MU đánh bại Sunderland.

Điểm khác biệt lớn nhất là cách Amorim xây dựng hệ thống phù hợp với Yoro. Trong sơ đồ 3-4-3, trung vệ người Pháp được đá lệch phải - vị trí cho phép anh tận dụng tốc độ và khả năng bọc lót. Với chiều cao 1,90 mét, Yoro cũng là “máy quét không trung” trong các pha bóng cố định. Chính anh là người phá bóng hai lần liên tiếp cứu thua trước Brentford, rồi kiến tạo gián tiếp trong pha phản công dẫn đến bàn mở tỷ số của Mount trước Sunderland.

Bước trưởng thành sau “mùa hè thanh tẩy”

Mùa hè 2025 được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp non trẻ của Yoro. Anh tự nguyện ở lại Carrington luyện tập suốt tháng 6 thay vì đi nghỉ, làm việc với chuyên gia thể lực người Bồ Đào Nha mà Amorim giới thiệu. Theo dữ liệu nội bộ MU, Yoro tăng 2,3 kg cơ bắp, cải thiện tốc độ nước rút thêm 0,12 giây trên quãng 30 m - con số tưởng nhỏ nhưng đủ để biến anh thành trung vệ nhanh nhất đội.

“Cậu ấy không chỉ khỏe hơn, mà còn tỉnh táo hơn”, trợ lý Carlos Fernandes tiết lộ. “Yoro học cách đọc tình huống thay vì lao vào va chạm. Đó là sự tiến hóa của một trung vệ hiện đại”.

Ở tuổi 19, Yoro đang đi đúng lộ trình mà Raphael Varane từng trải qua ở Real Madrid hơn một thập kỷ trước. Cùng với Mount và Sesko, anh là biểu tượng của “thế hệ Amorim” - trẻ trung, có kỷ luật và sẵn sàng tái định nghĩa hình ảnh “Quỷ đỏ”. Sự chắc chắn của Yoro giúp MU giữ sạch lưới trước Sunderland, điều mà CLB thất bại thời gian qua.

Từ chỗ bị xem là “hàng thừa”, Yoro giờ trở thành lựa chọn đầu tiên trong hàng thủ, thậm chí là gương mặt được CĐV bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc tháng 9”. Không chỉ là sự phục hồi về phong độ, đó là sự tái sinh của một cầu thủ từng suýt đánh mất chính mình.

Ở “Nhà hát của những giấc mơ”, người ta bắt đầu nhắc đến Yoro với sự tôn trọng. Bởi giữa những năm tháng bất ổn của Manchester United, trung vệ tuổi 19 ấy đang mang đến điều mà đội bóng này khát khao nhất: niềm tin.