'Leny Yoro là báu vật của MU'

  • Thứ ba, 9/9/2025 12:00 (GMT+7)
Cựu danh thủ Rio Ferdinand không giấu được sự phấn khích khi nói về trung vệ trẻ Leny Yoro, người trở thành điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Manchester United giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Sự tiến bộ của Yoro là điểm sáng trong bối cảnh Manchester United vật lộn để tìm lại ánh hào quang.

Phát biểu trên kênh Podcast của mình, Ferdinand phân tích: "Tôi yêu Leny Yoro. Tôi không biết giới hạn của Leny ở đâu, nhưng cậu ấy có thể trở thành trung vệ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chỉ cần những mảnh ghép xung quanh để hỗ trợ, đặc biệt khi còn trẻ".

Yoro trải qua mùa giải 2024/25 đầy thử thách tại Manchester United nhưng vẫn để lại nhiều điểm sáng. Sang mùa giải thứ hai, anh tạo chỗ đứng vững chắc ở hàng thủ MU trong bối cảnh đội chủ quản chơi bất ổn.

Trong 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2025/26, Yoro đều đá chính và để lại ấn tượng tốt. Từ kinh nghiệm chơi trung vệ của mình, Ferdinand nhận định rằng Manchester United phải xây dựng hàng thủ xung quanh Yoro trong nhiều năm tới.

"Yoro có tất cả phẩm chất cốt lõi để trở thành một trung vệ hàng đầu, và Leny sẽ làm được vì cậu ấy có khát khao, chăm chỉ và chơi bóng tận tâm”, Ferdinand nhấn mạnh. "Hiện tại, trong đội hình Manchester United, theo đánh giá của tôi, chỉ Leny Yoro là báu vật bất khả xâm phạm trong tương lai. CLB phải xây dựng lối chơi quanh báu vật đó".

Tường Linh

Leny Yoro Manchester United

