HLV đầu tiên ở Premier League bị sa thải

Nottingham Forest ra quyết định sa thải HLV Nuno Espirito Santo ngay trong thời điểm CLB đang trải qua kỳ nghỉ để các đội tuyển quốc gia thi đấu.

Nottingham Forest sa thải Nuno Espirito Santo.

The Athletic và Record tiết lộ ban lãnh đạo Nottingham Forest ra quyết định trên rạng sáng 9/9, và dự kiến sớm đưa ra công bố chính thức. Quyết định này được đưa ra sau những căng thẳng leo thang giữa vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo trong những tuần gần đây.

Mối quan hệ giữa HLV Espirito Santo và chủ sở hữu Evangelos Marinakis rạn nứt nghiêm trọng từ đầu mùa, chủ yếu xuất phát từ công tác chuyển nhượng và việc doanh nhân người Hy Lạp can thiệp quá sâu vào đội bóng.

HLV người Bồ Đào Nha cũng mâu thuẫn nặng nề với Giám đốc Thể thao mới Edu Gaspar - người vừa rời Arsenal để về làm việc cho Marinakis. Việc HLV Santo bị Nottingham Forest sa thải dù vừa trải qua mùa giải 2024/25 thành công vượt bậc gây tranh cãi lớn.

Sau khi giúp Forest dự Europa League 2025/26, HLV này đặc biệt được người hâm mộ đội bóng yêu mến. Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi quyết định từ tỷ phú Marinakis. Forest khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, sau đó là trận hòa 0-0 trước Palace.

Song, thất bại 0-3 trên sân nhà trước West Ham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, càng thúc đẩy chủ sở hữu của Nottingham đưa ra quyết định sa thải HLV Santo.