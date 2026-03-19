CLB giàu nhất Malaysia có thống kê không tưởng

Với chiến thắng 7-0 trước PDRM ở vòng 20 giải VĐQG Malaysia hôm 18/3, Johor Darul Ta'zim đang trên đường phá kỷ lục bất bại của bóng đá thế giới (tính trong khuôn khổ giải VĐQG).

Với chuỗi 104 trận bất bại liên tiếp tại giải VĐQG Malaysia (kể từ tháng 4/2021), Johor Darul Ta'zim (JDT) tái hiện thành tích của Steaua Bucharest (Romania) trong giai đoạn 1986-1989.

Với việc chính thức san bằng chuỗi bất bại của Steaua Bucharest, JDT trở thành đội bóng có chuỗi bất bại dài thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ đứng sau CLB ASEC Abidjan (Bờ Biển Ngà).

Đội bóng Bờ Biển Ngà từng sở hữu chuỗi 108 trận bất bại từ năm 1989-1994. Gã nhà giàu của bóng đá Malaysia cũng chỉ còn cách kỷ lục trên 4 trận đấu bất bại nữa.

JDT không có đối thủ tại giải VĐQG Malaysia trong gần 5 năm qua. Họ lên ngôi sớm trước 5 vòng đấu khi tạo khoảng cách 18 điểm với đội xếp thứ hai là Selangor FC.

Đáng chú ý, thầy trò HLV Xisco Muñoz toàn thắng cả 20 trận đã đấu, ghi 93 bàn và chỉ 7 lần để thủng lưới, tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại giải quốc nội.

Ở cấp độ châu lục, JDT cũng trở thành đối thủ đáng gờm tại AFC Champions League Elite, khi vừa hạ đại diện J.League, Sanfrecce Hiroshima để lọt vào tứ kết giải đấu hàng đầu châu Á cấp CLB.