Barca đẩy Eddie Howe vào khủng hoảng

  • Thứ năm, 19/3/2026 05:49 (GMT+7)
Newcastle hứng cú sốc trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ chính người hâm mộ của "Chích choè".

Eddie Howe đứng trước nguy cơ mất việc.

Ở trận lượt về rạng sáng 19/3, Newcastle thua Barcelona 2-7, khép lại hành trình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với tổng tỷ số 3-8.

Thất bại nặng nề trước Barcelona tại vòng 1/8 Champions League đẩy Newcastle United vào tâm bão chỉ trích, với tương lai của HLV Eddie Howe bị đặt dấu hỏi lớn.

Kết quả này khiến làn sóng phản ứng từ CĐV Newcastle bùng nổ. Nhiều ý kiến cho rằng Eddie Howe đã dùng hết sự kiên nhẫn của đội bóng.

Một số người kêu gọi sa thải ngay lập tức, đặc biệt nếu đội bóng tiếp tục gây thất vọng ở trận derby với Sunderland vào ngày 22/3. Không ít CĐV khác đề xuất chia tay chiến lược gia này vào cuối mùa.

Bên cạnh kết quả, vấn đề lớn nhất nằm ở sự sa sút của hàng thủ. Newcastle để thủng lưới quá dễ dàng, tái diễn điểm yếu từng xuất hiện từ giai đoạn Howe còn dẫn dắt Bournemouth.

Tại Premier League, Newcastle hiện đứng thứ 9, thua 12/30 trận. Dù vừa thắng Chelsea, họ vẫn kém nhóm dự cúp châu Âu khoảng cách đáng kể.

Trong trận đấu ở Camp Nou, dù hai lần gỡ hòa trong hiệp một nhờ cú đúp của Anthony Elanga, đại diện nước Anh vẫn không thể chống đỡ trước sức tấn công dồn dập của đối thủ.

Bước ngoặt đến trước giờ nghỉ khi Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Barcelona tái lập lợi thế. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Fermin Lopez nâng tỷ số lên 4-2, trước khi Robert Lewandowski ghi liền hai bàn, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Newcastle. Raphinha sau đó ấn định chiến thắng đậm bằng tình huống tận dụng sai lầm từ hàng thủ Newcastle.

Trước đó, Howe thừa nhận đội bóng thiếu ổn định và cần xây dựng bản sắc rõ ràng hơn. Tuy nhiên, sau thất bại tại Champions League, niềm tin dành cho ông đang suy giảm nhanh chóng.

Đào Trần

Eddie Howe Fermin Lopez Anthony Elanga Newcastle Lamine Yamal Barcelona Champions League

