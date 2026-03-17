Real hỏi mua sao Newcastle

Tiền vệ của Newcastle United đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn.

Tonali được Real để mắt.

Sau Arsenal, Real Madrid được cho là cũng sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Sandro Tonali. Ngoài ra, MU và một số đội bóng lớn khác cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ngôi sao người Italy.

Theo Fichajes, đề nghị ban đầu từ Real Madrid được dự đoán chỉ vào khoảng 75 triệu euro. Trong khi đó, Newcastle United coi Tonali là nhân tố chủ chốt trong dự án dài hạn. Nếu bắt buộc phải bán cầu thủ này, CLB vùng Đông Bắc nước Anh muốn thu về trên 100 triệu.

Suốt nhiều tháng qua, ban lãnh đạo Real Madrid tiến hành phân tích nhiều phương án để bổ sung nhân sự cho khu vực trung tuyến. Sau nhiều mùa giải gần như không có sự thay đổi lớn ở tuyến giữa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tìm kiếm một cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt. Trong bối cảnh đó, cái tên Tonali nổi lên như một lựa chọn đầy tiềm năng.

Theo các báo cáo kỹ thuật của Real Madrid, Tonali sở hữu những phẩm chất phù hợp với cấu trúc đội bóng nhờ khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và phát động tấn công từ tuyến dưới. Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, giúp Tonali được đánh giá là đủ bản lĩnh để đảm nhận vai trò quan trọng tại Bernabeu.

Tại Newcastle, Tonali chứng minh giá trị bởi kỷ luật chiến thuật, khả năng pressing mạnh mẽ và những đường chuyền chính xác. Chính những yếu tố này khiến anh được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế hệ mới.