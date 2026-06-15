Quyền lực chưa từng có của Mourinho ở Real

HLV người Bồ Đào Nha đang có tiếng nói lớn chưa từng thấy trong hoạt động chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mourinho trở lại Real với rất nhiều sự tin tưởng từ ban lãnh đạo.

Real Madrid bước vào mùa hè 2026 với thay đổi đáng chú ý không nằm trên sân cỏ mà xuất hiện trong phòng họp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chính HLV trưởng trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến chiến lược chuyển nhượng của đội bóng.

Theo AS, Jose Mourinho đang nắm vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đội hình. Không chỉ đưa ra đề xuất, ông còn tham gia trực tiếp vào những quyết định cuối cùng. Điều này khác hẳn với cách vận hành quen thuộc của Real Madrid, nơi các bản hợp đồng thường được hoạch định theo chiến lược dài hạn của CLB hơn là phục vụ riêng cho một HLV.

Dấu ấn của Mourinho xuất hiện rõ nhất ở thương vụ Denzel Dumfries. Khi ban lãnh đạo còn cân nhắc nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhanh chóng xác định tuyển thủ Hà Lan là ưu tiên số một. Real Madrid sau đó kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro và hoàn tất thương vụ chỉ trong thời gian ngắn.

Không dừng lại ở đó, Bernardo Silva cũng là cái tên được Mourinho thúc đẩy mạnh mẽ. Trong cuộc họp hoạch định kế hoạch chuyển nhượng mùa hè, nhà cầm quân 63 tuổi liên tục nhấn mạnh mong muốn đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha về Bernabeu. Mourinho thậm chí chủ động liên hệ với cầu thủ để mở đường cho quá trình đàm phán. Kết quả là Bernardo Silva đã đồng ý gia nhập Real Madrid.

Cucurella đến Real là dấu ấn rất lớn của Mourinho.

Mới nhất, Marc Cucurella tiếp tục trở thành ví dụ cho quyền lực ngày càng lớn của Mourinho. Hậu vệ người Tây Ban Nha từng chỉ là một trong nhiều phương án bên cạnh Josko Gvardiol, Riccardo Calafiori hay Piero Hincapie.

Tuy nhiên, sau khi Mourinho bày tỏ sự ưu tiên rõ ràng, Real Madrid đẩy nhanh tiến độ và hoàn tất thương vụ với mức phí khoảng 55 triệu euro. Điều đáng chú ý là Real Madrid hiện vẫn sở hữu ba hậu vệ trái trong đội hình. Dẫu vậy, CLB vẫn chấp nhận đầu tư lớn để đáp ứng yêu cầu của HLV trưởng.

Những động thái liên tiếp cho thấy ban lãnh đạo Real Madrid đang đặt niềm tin đặc biệt vào Mourinho. Sau mùa giải trắng tay, đội bóng Hoàng gia ưu tiên hiệu quả tức thì thay vì chỉ theo đuổi các kế hoạch dài hạn như trước.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.