Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Cucurella

  • Thứ hai, 15/6/2026 04:07 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Real Madrid tiến gần đến việc sở hữu Marc Cucurella sau khi đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ chuyển nhượng hậu vệ trái người Tây Ban Nha cho mùa giải 2026/27.

Cucurella là sự bổ sung hoàn hảo cho Real Madrid.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Santiago Bernabeu chấp nhận chi số tiền vượt mốc 50 triệu euro để đưa Cucurella trở lại La Liga. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng đồng ý các điều khoản cá nhân và sẵn sàng gia nhập Real Madrid trong thời gian tới.

Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona trước khi chuyển sang thi đấu cho Eibar, Getafe, Brighton rồi Chelsea. Sau thời gian gặp nhiều khó khăn khi mới cập bến Stamford Bridge, hậu vệ này dần khẳng định giá trị bằng những màn trình diễn ổn định ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Khả năng lên công về thủ đều đặn, nền tảng thể lực dồi dào cùng sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật giúp Cucurella trở thành một trong những hậu vệ trái được đánh giá cao tại châu Âu. Đây là điều mà Real Madrid thật sự cần trong bối cảnh hành lang cánh của họ mùa 2025/26 có phần kém hiệu quả.

Về phía Real Madrid, việc chiêu mộ Cucurella cho thấy quyết tâm nâng cấp chiều sâu đội hình trước mùa giải mới. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hướng đến việc gia cố những vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng lại đội hình sau mùa giải 2025/26 thảm họa.

Mùa giải vừa qua, Cucurella ra sân cho Chelsea 34 trận, ghi được 1 bàn và có 4 kiến tạo. Là nhân tố hiếm hoi có được phong độ ổn định trong tập thể ''The Blues'' đầy bất ổn. Anh hiện tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Video bàn thắng lịch sử của Scotland Cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 vào lưới Haiti của John McGinn là bàn thắng đầu tiên của Scotland tại World Cup sau 28 năm.

Người hâm mộ nói gì khi Brazil để Morocco cầm hòa

Màn trình diễn ấn tượng của Morocco khiến nhiều người hâm mộ cho rằng Brazil may mắn giữ lại 1 điểm ở trận ra quân bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

21 giờ trước

Dàn huyền thoại trứ danh đi cổ vũ Brazil

Không chỉ thu hút bởi đội hình đầy hảo thủ trên sân, trận đấu giữa Brazil và Morocco sáng 14/6 còn gây chú ý bởi những vị khách dự khán trận đấu trên hàng ghế khán giả.

22 giờ trước

CĐV phát cuồng sau màn hủy diệt của tuyển Mỹ

Chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận ra quân World Cup 2026 khiến MXH Mỹ bùng nổ, người hâm mộ ca ngợi đây là màn trình diễn hay nhất của tuyển quốc gia nước này nhiều năm qua.

42:2507 hôm qua

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

Real Madrid La Liga Chelsea Cucurella

    Đọc tiếp

    HLV lon tuoi nhat World Cup 2026 bat khoc hinh anh

    HLV lớn tuổi nhất World Cup 2026 bật khóc

    13 phút trước 04:09 15/6/2026

    0

    Những giọt nước mắt của HLV Dick Advocaat bên phía Curacao trước trận đấu với Đức tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6 gây xúc động.

    Neuer xo do loat ky luc hinh anh

    Neuer xô đổ loạt kỷ lục

    14 phút trước 04:08 15/6/2026

    0

    Thủ thành Manuel Neuer của tuyển Đức xác lập nhiều kỷ lục tại World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý