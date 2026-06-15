Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Cucurella

Real Madrid tiến gần đến việc sở hữu Marc Cucurella sau khi đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ chuyển nhượng hậu vệ trái người Tây Ban Nha cho mùa giải 2026/27.

Cucurella là sự bổ sung hoàn hảo cho Real Madrid.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Santiago Bernabeu chấp nhận chi số tiền vượt mốc 50 triệu euro để đưa Cucurella trở lại La Liga. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng đồng ý các điều khoản cá nhân và sẵn sàng gia nhập Real Madrid trong thời gian tới.

Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona trước khi chuyển sang thi đấu cho Eibar, Getafe, Brighton rồi Chelsea. Sau thời gian gặp nhiều khó khăn khi mới cập bến Stamford Bridge, hậu vệ này dần khẳng định giá trị bằng những màn trình diễn ổn định ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Khả năng lên công về thủ đều đặn, nền tảng thể lực dồi dào cùng sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật giúp Cucurella trở thành một trong những hậu vệ trái được đánh giá cao tại châu Âu. Đây là điều mà Real Madrid thật sự cần trong bối cảnh hành lang cánh của họ mùa 2025/26 có phần kém hiệu quả.

Về phía Real Madrid, việc chiêu mộ Cucurella cho thấy quyết tâm nâng cấp chiều sâu đội hình trước mùa giải mới. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hướng đến việc gia cố những vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng lại đội hình sau mùa giải 2025/26 thảm họa.

Mùa giải vừa qua, Cucurella ra sân cho Chelsea 34 trận, ghi được 1 bàn và có 4 kiến tạo. Là nhân tố hiếm hoi có được phong độ ổn định trong tập thể ''The Blues'' đầy bất ổn. Anh hiện tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

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